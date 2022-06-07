 

Названы сроки ближайших пусков «Союза» с Байконура

07.06.2022, 14:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пуски ракет-носителей (РН) «Союз» с космодрома Байконур ожидаются в конце лета и начале осени, заявили в Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс».

«Дальнейшие пуски РН «Союз-2» с космодрома Байконур запланированы на август и сентябрь 2022 года», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы «Прогресса».

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал интенсивные пуски с Байконура во второй половине года.

Напомним, ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20», который везет на Международную космическую станцию 3D-принтер и наноспутники, стартовала с космодрома Байконур.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12.21 / “Какими взрослыми выглядят их дети”. Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили праздничную открытку к Рождеству

02.07.20 / Российская компания потребовала от Google 10 млн рублей

09.07.21 / ООН предупредила о риске возникновения более смертоносных мутаций коронавируса

21.07.20 / Палата представителей Конгресса США ужесточила санкции против российских газопроводов

08.12.20 / Столичные полицейские попали под следствие за фильм про Чикатило

21.08.21 / ОАК заявила о приостановке испытательных полетов Ил-114 в связи с катастрофой Ил-112В

18.02.21 / Без прививки нет работы. В Ватикане за отказ от вакцинации от COVID-19 начнут увольнять

07.10.21 / Нападение на журналистов “Схем”. Мецгеру вручили подозрение

08.12.21 / «Зенит» сыграл вничью с «Челси» в матче футбольной Лиги чемпионов

27.09.21 / Стоимость кроссовера KIA Soul выросла на 10 тысяч рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика