Названы сроки ближайших пусков «Союза» с Байконура
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Пуски ракет-носителей (РН) «Союз» с космодрома Байконур ожидаются в конце лета и начале осени, заявили в Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс».
«Дальнейшие пуски РН «Союз-2» с космодрома Байконур запланированы на август и сентябрь 2022 года», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы «Прогресса».
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал интенсивные пуски с Байконура во второй половине года.
Напомним, ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20», который везет на Международную космическую станцию 3D-принтер и наноспутники, стартовала с космодрома Байконур.
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