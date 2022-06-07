Путин присвоил Конашенкову звание генерал-лейтенанта

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю Минобороны РФ Игорю Конашенкову очередное воинское звание генерал-лейтенанта.

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Конашенкову Игорю Евгеньевичу», – говорится в президентском указе, текст которого передает ТАСС.

В Кремле подтвердили факт указа, однако воздержались от дальнейших комментариев.

Игорь Конашенков родился 15 мая 1966 года в городе Кишиневе Молдавской ССР. Окончил с отличием инженерный факультет Житомирского высшего военного училища радиоэлектроники ПВО (1988), Военную академию ПВО (1998), Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2006).

Службу проходил в войсках ракетно-космической обороны, в управлении главного командования ПВО страны.

С 1998 года – старший офицер, начальник группы, заместитель начальника отдела по взаимодействию с российскими и зарубежными СМИ пресс-службы Министерства обороны РФ.

С 2003 года – начальник пресс-службы – помощник командующего войсками Северо-Кавказского военного округа.

С 2005 года – начальник пресс-службы Сухопутных войск – помощник главнокомандующего Сухопутными войсками.

С 2009 года – заместитель начальника Управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации.

В августе 2011 года указом президента РФ назначен начальником Управления пресс-службы и информации Министерства обороны.

В феврале 2013 года указом президента РФ присвоено воинское звание «генерал-майор».

В марте 2017 года указом президента назначен руководителем Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Возглавлял подразделения информационного обеспечения объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, коллективных сил по поддержанию мира (КСПМ) в зоне грузино-абхазского конфликта, миротворческих сил в зоне грузино-южноосетинского конфликта.

Награжден семью орденами («За заслуги перед Отечеством» III, IV степени, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почета, Дружбы, ) и 17 медалями. Имеет звание «Мастер спорта СССР».

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