Российские ученые впервые в мире излечили кошек и собак от рака ускорительным источником нейтронов

Специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с коллегами из Института ядерной физики (ИЯФ) им. Г. И. Будкера СО РАН излечили 15 собак и кошек от злокачественных опухолей с помощью перспективного метода лечения рака – бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Было отмечено улучшение общего состояния животных, сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН.

«Кошкам и собакам вводили борсодержащий препарат и облучали на ускорительном источнике нейтронов, после чего был отмечен регресс опухолей и улучшение общего состояния животных. Это первое в мире исследование in vivo на крупных млекопитающих с использованием подобного ускорителя, которое является серьезным шагом к клиническим испытаниям с людьми», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Эксперимент проводился только на животных со спонтанными опухолями. Процедура облучения продолжалась в среднем два часа. Незадолго до начала облучения кошкам и собакам вводили препарат адресной доставки бора, затем их погружали в медикаментозный сон и фиксировали под ускорителем. Во время облучения следили за жизненными показателями животных. После лечения они находились под постоянным наблюдением сотрудников лаборатории и ветеринарных врачей.

Динамика опухолей и параметры общего состояния участников эксперимента верифицировались томографически и при повторных лабораторных анализах. Ученые планируют проводить систематическое лечение животных. В пресс-службе добавили, что биологические и терапевтические реакции на опухоли у домашних животных являются более подходящими моделями реакций тканей человека, чем тела мелких грызунов. Таким образом, исследование является ключевым в тестировании технологий БНЗТ перед клиническим этапом.

«Эффект БНЗТ получен не только на клеточных культурах и лабораторных мышах, но и на крупных млекопитающих – кошках и собаках, а в дальнейшем, возможно, на кроликах и свиньях. В широком смысле это обязательный этап внедрения БНЗТ-технологий в медицинскую практику», – отметил автор исследования, заведующий лабораторией ядерной и инновационной медицины физического факультета НГУ кандидат медицинских наук Владимир Каныгин.

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) – методика, направленная на избирательное уничтожение клеток злокачественных опухолей, в которых накапливают изотоп бора, а затем облучают потоком нейтронов. Эксперименты показывают эффективность этого способа лечения опухолей головного мозга и других видов онкологических заболеваний, которые плохо поддаются лечению традиционными методами. В РФ запущена государственная программа по переводу ускорительного источника нейтронов, построенного в ИЯФ СО РАН, в клиническую фазу. В 2023–2024 годах специалисты института изготовят и поставят его в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина» для проведения доклинических и клинических испытаний БНЗТ.

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