Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым

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07.06.2022, 13:10, Новости дня
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Минобороны РФ и РЖД создали нужные для восстановления полноценного железнодорожного движения условия между РФ, Донбассом, Украиной и Крымом, также открыто движение автомобилей по материку в Крым, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Совместными усилиями министерства обороны РФ и акционерного общества «Российские железные дороги» созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках. Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон», – цитирует министра РИА «Новости».

Общая протяженность восстановленных железнодорожных участков составляет 1,2 тыс. километров. Также открыто автомобильное сообщение из РФ по материковой части в Крым.

«Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров», – сказал он.

Также во вторник министр заявил, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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