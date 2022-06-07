Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Минобороны РФ и РЖД создали нужные для восстановления полноценного железнодорожного движения условия между РФ, Донбассом, Украиной и Крымом, также открыто движение автомобилей по материку в Крым, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
«Совместными усилиями министерства обороны РФ и акционерного общества «Российские железные дороги» созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках. Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон», – цитирует министра РИА «Новости».
Общая протяженность восстановленных железнодорожных участков составляет 1,2 тыс. километров. Также открыто автомобильное сообщение из РФ по материковой части в Крым.
«Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров», – сказал он.
Также во вторник министр заявил, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет