Мнение: О Невзорове… Упс! Прилетела «ответка» от кармы?

По молодости, он был пылким журналистом, умевшим за 600 секунд внятно и по полочкам разложить нюансы дня, на которые более именитым коллегам из программы «Время» не хватало и получаса. Постарев, стал ожидаемо страдать логореей и заговариваться. Договорился до статуса иноагента в России, уголовного дела за «дискредитацию» и бегства в сопредельную «небратскую» страну.

Где вроде бы всё начало складываться, как по маслу, но…

Упс!

Настигло «прошлое»…

Александр Невзоров — бывший «честный» журналист, бывший всережимный конформист, бывший поверенный нынешнего президента Владимира Путина и нынешний иноагент, изгой и почти изменник, — кажется, совершил самый главный в своей жизни каминг-аут. Или даже хуже того — «ужасную ошибку».

Несколько дней назад соцсети полыхнуло известие, что россиянин Александр Невзоров (иноагент он, иноагент, товарищ майор!) получил от украинского президента Владимира Зеленского «из рук в руки» самый щедрый дар из возможных — паспорт страны-кандидата в кандидаты на членство в ЕС. По слухам, вместе с рекламным буклетом ТрО и реквизитами счетов для пожертвований. Некоторых это шокировало. Особенно — формулировка «за особые заслуги».

Ведь ранее Александр Невзоров публично называл нынешних украинских идолов «дерьмом». И буквально проклинал «небратьев» за их избыточно страстную поддержку чеченских сепаратистов времён Муса-кӀант Джохара. Что ему припомнили.

После чего «разом» оказалось, что полученные 30 шекелей девальвировались до медного обола.

Украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил буквально следующее: «У Александра Невзорова ещё нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить». после чего добавил, что для получения украинского паспорта бывший российский журналист должен будет «пройти определённую процедуру» и отказаться от гражданства РФ. То бишь, каяться, каяться и каяться. А потом — платить снова каяться. Вполне в духе «Roma traditoribus non premia».

Но и с другой стороны, всё ведь закономерно? Александр Невзоров столько раз менял маски, что сам,наверное, в них запутался. Автор умопомрачительно-разоблачительных «перестроечных» репортажей, он вдруг перекрасился в январе 1991 года, когда поддержал военную операцию Советской Армии против литовских и латвийских националистов. Затем внезапно стал рупором антиельцинской оппозиции, но после расстрела Верховного Совета России в 1993 году, после некоторой информационной паузы, стал… депутатом «ельцинской» Государственной Думы и вообще государственником. Он поддерживал операцию федеральных войск в Чечне, но потом опять «сменил окрас», превратившись в проводника идей олигарха Бориса Березовского. После опалы последнего, бывший журналист снова вернулся в мейнстрим и парламентское кресло. А когда лишился оного, перешёл в стан борьбы со «скрепами», занявшись критикой РПЦ, русской культуры, русской истории…

В общем, принципиально беспринципный человек, признававшийся сам — в духе английского лорда Палмерстона, — что не имеет ни убеждений, ни принципов, но лишь неизменные интересы. «Я руководствуюсь соображениями собственного блага, корыстью и обстоятельствами», — заявил он в одном интервью. «Для меня вообще нет ничего святого», — добавил в другом. Хотя «хайп» для него, наверное, всё же свят. Отсюда и…

Так что? Всё случившееся — «по справедливости»?

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