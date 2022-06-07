Мнение: Россия не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья с Киевом

Россия не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья с Киевом.

В новом соглашении с Украиной, если Киев все-таки пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, так же как закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в России

«Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте, во время переговоров делегаций в Анталье. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. [президент РФ] Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение», — рассказал собеседник «Известий».

https://iz.ru/1345875/2022-06-07/rossiia-ne-budet-obsuzhdat-status-khersona-i-zaporozhia-s-kievom – цинк

До февраля 2022-го года Украина могла ограничиться потерей только Крыма и территорий ДНР и ЛНР на 2021-й год.

С февраля 2022-го года Украина могла ограничиться только потерей Крыма и территорий ДНР и ЛНР в границах бывших областей.

С апреля 2022-го года Украина может ограничиться потерей Крыма, ЛНР и ДНР в границах областей, Херсонской и Запорожской области.

Что еще потеряет Украина определится в ходе дальнейших боевых действий летом-осенью 2022-го года.

Чем дольше США и НАТО затягивают войну на Украине, тем больше территорий по итогу потеряет Украина.

У роли в качестве пушечного мяса Запада против России есть цена. В том числе и территориальная.

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