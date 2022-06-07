 

Мнение: Огромный такой секрет

07.06.2022, 12:12, Разное
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Сообщают, что правительство РФ намерено засекретить данные о золото-валютных резервах России.

Очень правильное решение. Добрая треть (а, возможно, уже и почти половина) бюджета засекречена. Сановная знать закодирована спецкодами, ее имущество засекречено. Олигархи и чиновники владеют собственностью через номиналов. Половина армии – ЧВК, которых в стране нет. Потерь тоже нет. Собственно, никто не знает, где президент, и президент ли это.

Так почему бы не засекретить и еще информацию о ЗВР? Даже странно, что по чьему-то недосмотру они все еще числятся открытыми. Нужно спросить по всей строгости – кто недосмотрел?

Источник: Эль Мюрид



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