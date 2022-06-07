Предпочитаете держать руки закрытыми? Платье-туника – решение для пляжного и городского образа

В то время как некоторые девушки любят в хорошую погоду носить топы на бретельках или платья вовсе без бретелек, другие предпочитают держать руки закрытыми даже в летнюю жару. Тогда им стоит обратить внимание на туники из легких тканей прямого силуэта с широкими рукавами длиной минимум до локтя. Такую вещь можно взять на пляж, надеть в туристическую поездку и даже пойти в ней в офис.

Итак, образы с туникой, которые спасут летом, когда не знаете, что надеть.

С цветочным принтом

Типичный летний принт великолепно сроднился с платьями-туниками. Модели в цветочек выглядят просто идеально.

Связанные крючком

Для летней туники подойдет практически любой материал, если он легкий и обеспечивает комфорт. Это может быть шелк или струящийся хлопок, но особенно актуальны в этом сезоне вернувшиеся к нам из 70-х туники, связанные крючком. Это идеальное решение для посещения пляжа.

С вышивкой

Еще один богемный вариант туники, но только более женственный, – это модель с вышивкой. Например, светлое мини-платье прямого силуэта с расклешенными рукавами, украшенное романтической вышивкой.

Мини

Тунику мини можно носить с туфлями, сандалиями и босоножками на плоской подошве. В таком наряде ноги будут выглядеть длиннее. Благодаря широкому силуэту образ получается очень стильным.

В самом популярном зеленом цвете

Можно выбрать модель туники в зеленом цвете – самом популярном в этом сезоне. Вышивка добавляет изюминку, что делает этот наряд идеальным для особого случая.

Богемный стиль

Весьма заметный плюс платьев-туник в том, что они отлично смотрятся практически с любой летней обувью: шлепанцами, босоножками на каблуке, эспадрильями. Модные в этом году сабо особенно уместны в образе в стиле хиппи.

Для торжественных мероприятий

Прошли те времена, когда пойти, например, на свадьбу можно было только в безупречном и очень неудобном платье. Сегодня каждая гостья имеет возможность придерживаться своего стиля, и платья из набивного шелка так же уместны, как и более формальные модели.

С пляжа в город

Помимо комфорта и возможности бесконечного комбинирования платье-туника подходит как для пляжа, так и для города. Вот почему оно становится главной вещью для туристической поездки.

Черная модель

Черное платье-туника – беспроигрышный вариант. Даже летом оно будет самым элегантным. Кроме этого оно легко сочетается с другими предметами.