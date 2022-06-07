 

Стиль богатой дамы: что это и как научиться создавать дорогие образы

07.06.2022, 12:05, Разное
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Стиль богатой дамы — это не столько о гламуре и о пафосе, сколько о выражении своей индивидуальности через одежду, аксессуары, макияж. Необязательно одеваться в брендовые дорогие вещи. Стильный и дорогой образ можно создать с минимальными затратами, придерживаясь простых правил.

Многослойность и минимум косметики

Эксперты по моде и красоте нередко в качестве примера приводят сестер Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Они гармонично сочетают дешевые вьетнамки с сумками за тысячи долларов. Они практикуют многослойность, благодаря чему создают непринужденные и одновременно стильные образы. А еще они редко пользуются косметикой. Кстати, это одна из ключевых особенностей стиля богатой дамы. Вы должны излучать уверенность в себе, самодостаточность, а не прятаться за косметикой.

Головные уборы и сумки

До 1950 года ни одна аристократка не имела права появляться на улице без головного убора. И хотя прошло уже более полувека, эти аксессуары по-прежнему ассоциируются у нас с высшим обществом. Попробуйте надеть к своему привычному наряду шляпку — и вы увидите, как преобразится ваш лук. В образе появится утонченность, благородство.

Что касается сумок, то отдавайте предпочтение тем аксессуарам, которые держат форму. Желательно, чтобы присутствовали четкие геометрические линии. Шоперы уместны только для повседневных образов и для определенных ситуаций, например когда вы отправляетесь в магазин или на прогулку с подругами. Если же собираетесь создавать деловой лук, то он должен быть более сдержанным. В этом случае подойдет структурированная модель сумки с каркасом.

Монохром и нейтральные оттенки

Хотите сделать образ элегантным? Тогда создавайте монохромный лук. Одежда в одной цветовой гамме сразу придает изысканности и благородства. Не зря и по сей день представительницы британской монархии предпочитают появляться на публике в однотонных нарядах.

Если не хочется создавать образ в одном цвете, тогда подбирайте одежду базовых нейтральных оттенков. Например, бежевого, синего, коричневого, серого и т. д.

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Самый беспроигрышный лайфхак — это добавить к образу что-то белоснежное. Например, пальто, свитер или любую другую вещь. Дело в том, что белый цвет подсознательно ассоциируется у людей с шиком, роскошью.

Качественные изделия

Можно ли создать образ богатой дамы, будучи в джинсах и в футболке или жакете? Представьте себе, да. Но только при соблюдении двух условий. Первое — одежда должна быть качественной, из хороших тканей, с идеально ровными швами. Никаких торчащих ниток, никаких подделок. Не берите бюджетную реплику, если не можете позволить себе купить изделие известного бренда. Пусть лучше изделие будет неизвестного бренда, но качественно пошитое.

Второе условие — это одежда идеального кроя, которая будет сидеть по фигуре. Если плохой крой, если вещь большевата или маловата, то будьте уверены в том, что однозначно испортит образ. От ношения такого изделия лучше отказаться.

По этой причине рекомендуется обращаться в ателье. Там вам пошьют одежду в соответствии с индивидуальными пропорциями вашего тела. Такие вещи украсят вас и сделают образ более изысканным, гармоничным.



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