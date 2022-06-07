РПЦ разрешила въезд на территорию храмов на электросамокатах мощностью до 0,5 кВт

В службе безопасности Московского патриархата сообщили, что запрет на использование средств индивидуальной мобильности на территории храмов остался в прошлом – можно использовать электросамокаты мощностью до 0,5 кВт.

Пересмотр норм безопасности был произведён по многочисленным обращениям администраций храмов, но это касается также и прихожан.

Изначально ограничение ввели, учитывая отсутствие в большинстве церковей средств пожаротушения, которые могли бы помочь при возгорании батареи. Однако специалисты считают, что маломощные СИМ не представляют слишком большой опасности и в целом не противоречат святым писаниям и иным церковно-нормативным документам.

– Иисус во время нагорной проповеди ничего не говорил про запрет средств индивидуальной мобильности с низкой энергоёмкостью, – отмечает глава синодального отдела по стандартизации протоиерей Александр Каганович. – К тому же трёхфазные моторы по сути своей подобны святой троице, в них каждая волна является порождением предыдущей и дополнением следующей, невзирая на паразитные гармоники и магнитные насыщения.

В патриархате подтвердили, что такие изменения в правилах давно назревали. В беседе с православным порталом «Deus Vult» источник рассказал об отношении церкви к прогрессу:

– Вы думаете в синодальном совете мракобесы сидят? Да, бесспорно, на иконах практически не встречаются изображения средств индивидуальной мобильности. Но это не оттого, что наша церковная культура застряла в каменном веке. Прихожане вполне могут посещать учреждения нашей сети, перемещая своё бренное тело с помощью литиевых батарей и BLDC-двигателей. Однако мы строго ограничиваем допустимый объём батареи и обращаем внимание на наличие сертифицированного епархиальной службой безопасности BMS.

В церкви также напомнили беспечным прихожанам и паломникам, что горящий литий можно расценивать, как кару свыше за нарушение заповедей и техники безопасности, а также самовольную замену японских MOSFET-транзисторов в контроллере на некачественные аналоги, произведённые безбожниками из КНР.

—