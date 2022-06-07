Обозреватель Bloomberg – при помощи российской спецоперации на Украине на Западе пытаются разрешить кризис своей идентичности

Запад пытается воспользоваться спецоперацией РФ на Украине, чтобы разрешить кризис своей идентичности путём «риторического преувеличения своих воли и ресурсов» против Кремля, полагает обозреватель Bloomberg Панкай Мишра. Однако журналист утверждает, что единство Запада в настоящий момент недостижимо, учитывая не только хрупкость их коалиции, но и внутреннее разделение западных стран.



AP

Промежуточным итогом более чем ста дней после начала российской спецоперации на Украине стало не только появление многочисленных политических, экономических и экологических кризисов, но и возрождение опасных заблуждений на Западе, пишет обозреватель Bloomberg Панкай Мишра.

Ещё несколько месяцев назад Соединённые Штаты, Европейский союз и трансатлантические связи терзали острые разногласия. Германия установила взаимовыгодные отношения с Россией. Польша всё глубже погружалась в автократию, навлекая на себя карательные меры со стороны своих партнёров по ЕС. Во главе правительства в Великобритании оказался «лжец» Борис Джонсон. Над США, пострадавших от президентства Дональда Трампа, пандемии коронавируса и военного фиаско в Афганистане, нависла угроза гражданской войны. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что НАТО находилось в состоянии «смерти мозга».

Однако как только президент РФ Владимир Путин ввёл войска на Украину, западные политики и журналисты поспешили заявить, что все эти расколы «чудесным образом исчезли». По мнению Мишра, восхваляя «западное единство» и возрождение «свободного мира», они, казалось, тратили столько же времени на восстановление собственного восприятия Запада, сколько на выработку эффективного ответа на спецоперацию.

Разумеется, нескоординированные ответные действия всегда были обречены на провал. В качестве примера обозреватель приводит антироссийские санкции, которые превозносились в качестве «проекции западной решимости против путинизма». Неэффективные даже против таких режимов, как Куба, санкции предсказуемо не смогли сдержать российского лидера, вместо этого подвергнув миллиарды людей по всему миру резкой инфляции и голоду.

Мишра отмечает, что дополнительные карательные меры были введены очень избирательно, с большим упором на сохранение единства, чем на политические, экономические и социальные последствия для мира, который едва оправился после двух лет пандемии. По его мнению, не стоит удивляться тому, что большинство стран, включая таких близких западных союзников, как Индия и Турция, продолжают вести бизнес с Россией.

Теперь, «убедившись в собственной риторике о силе западной коалиции», американские политики и журналисты наперебой твердят о смене режима в РФ и фатальном ослаблении страны, не вспоминая о том, как подобные фантазии сработали в Ираке, Афганистане и Ливии. В то же время, спустя три месяца после начала спецоперации, эти же западные деятели, похоже, не приблизились к определению реалистичных целей Запада на Украине.

При этом, по мнению обозревателя новостного агентства, варианты, стоящие перед США и Европой, всегда были предельно ясны. Запад может полностью поддержать сопротивление Украины России, ввести санкции, которые невозможно будет обойти, и оборвать всяческие торговые связи с Россией. Или же там могут вспомнить о неизбежном обязательстве говорить со своими врагами и предложить Украине и РФ стимулы для выхода из конфликта посредством переговоров.

Первый вариант, по мнению обозревателя, едва ли можно назвать идеальным. Так, страны, которые зависят от РФ в вопросах энергоснабжения и продовольствия, не могут в одночасье оборвать связи — на это не пойдёт даже Германия. Кроме того, прямую военную конфронтацию с государством, обладающим ядерным оружием, Мишра называет неразумной.

Тем не менее второй вариант сейчас вряд ли удастся реализовать. Таким образом, Украина не получает от Запада ни оружия, к поставкам которого призывают в Киеве, ни достаточной мотивации для достижения мира дипломатическим путём.

Сложившуюся ситуацию журналист называет «психологической драмой» о небольшом, но влиятельном меньшинстве политиков и журналистов, которые пытаются разрешить кризис идентичности Запада путём «риторического преувеличения его воли и ресурсов против Путина».

По мнению Мишра, за четыре года пребывания у власти бывший президент США Дональд Трамп разрушил представления времён холодной войны о Западе как о «свободном, демократическом и рациональном». В Европе праворадикальные движения, а также те, кто открыто восхищался Путиным, ещё больше размыли то представление Запада о самом себе, которое сложилось в ходе длительного противостояния с тоталитарным советским коммунизмом.

Все действия и решения Запада, связанные со спецоперацией на Украине, наталкивают обозревателя Bloomberg на подозрение, что синхронизация целей и идентичности стала для Запада важнее, чем предотвращение глобальной гуманитарной катастрофы. Кроме того, по его мнению, единство Запада в настоящий момент недостижимо, учитывая хрупкость коалиции внутренне разделённых западных стран.

Более того, западной гегемонии в современном мире мешают слишком много факторов, в том числе подъём Китая и возрождение «побеждённого соперника — РФ — в качестве энергетической сверхдержавы».

Мир и стабильность сейчас будут зависеть от того, сможет ли сегодняшний разобщённый Запад найти «менее вероломные» способы взаимодействия с остальным миром, отмечает в своей статье для Bloomberg Мишра.