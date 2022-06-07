Мнение: Мы не играем в информационные войны

Отцепись от прошлого. Оторвись от тогда. Отшагни. Отрыдай и отсмейся. Окунись в сейчас. Время накрывает волной, рушит привычный мирок. Время отбрасывает на передовую – сочувствуй, молись и борись.

Отцепись от прошлого. Оторвись от тогда. Отшагни. Отрыдай и отсмейся. Окунись в сейчас. Время накрывает волной, рушит привычный мирок. Время отбрасывает на передовую – сочувствуй, молись и борись.

Многие замечают параллели с прошлым в сегодня. В моем недавнем я четко увидела далёкое и совсем не своё прошлое в Германии, когда мой любимый муж-немец сказал: «Сейчас иметь такую, как ты, жену-русскую, все равно что в 38-м иметь жену-еврейку». Это был конец февраля. И пошли-поехали русско-немецкие разводы по Германии. И накрыли Европу выступления под лозунгами «Москаляку на гиляку», «Русские здесь нежелательны».

Привет из прошлого, спецоперация просто распутывает клубочки и развязывает узелки. Я не была в Донбассе, но я застала кусок фронта в Германии – горячее, злое, адреналиновое, честное настоящее. Немцы включились в него, они захватили его в себя, как кислород, и теперь живут в этом настоящем. Инфополе на Западе давно поглотило жизнь каждого. Инфополе – это ритмика европейского времени, дудка, под которую европейцы пляшут свои завтраки, обеды и ужины.

Инфополе – не только в телекоробке, оно уже в легких – в крови. Стилистика, эстетика, больше – физиология. С музыкой сравню. Поставь себе с утра, например, регги. И будешь весь день пританцовывать весело. Включи военный марш – к вечеру подерешься или, как минимум, поругаешься. Инфополе – это стиль жизни, настроение, ритм, в котором бежит по туловищу твоя податливая кровь. На физическом уровне – ты же не всегда врубаешься, о чём там поёт астматический Боб Марли, но ты танцуешь под его зажигательное «но вумен, но край». И ты неосознанно плачешь, когда слышишь «От героев былых времён».

Магическая сила искусства, Запад давно использует эти методики в войне против нас. Работает на все сто. Фантастика становится реальностью, ложь – правдой, потому что очень талантливо, по Высоцкому, одевается в чистые правдивешные наряды. Наша сила в правде, но и наш культурный затык – в правде. Чистой искренностью западное сознание не прошибёшь. Это как идти с цветами на гаубицу. Голая правда не восторжествует, не надейтесь.

На сотню погибших в Донбассе под украинскими бомбами детей всегда найдется трогательная певичка в веночке, накрытая желто-блакитным флагом, поющая на площади Франкфурта «Москаляку на гиляку». И немцы не услышат стона донбасских матерей, они услышат певичку. И они спляшут вместе с ней по всей Германии, и понесут вместе с ней её желто-блакитное знамя.

Правда на Западе не работает, потому что не торкает. Торкает искусство, чаще – пошлое, вычурное, ниже плинтуса и пояса. Беженки в якобы окровавленных трусах – бомба. А подвальные дети, разрушенные ВСУ города – это невпечатляющий, серый для немцев видеоряд, который даже в качестве артефакта не рассматривается.

Европейцев годами прививали против правды и сейчас у них на правду стойкий иммунитет. Ничего не докажешь с помощью видео из подвалов. Потому что информация воспринимается не на уровне сознания, осознания, осмысления. А исключительно на уровне эмоций. На животном уровне. Искусство бьёт в живот сильнее видеоряда из подвала. Причем, чем безвкуснее, чем ниже дна это искусство, тем лучше воспринимается.

Рыдающая женщина на фоне руин, рассказывающая о преступлениях азовцев, не слышна на Западе. А вот мальчик в панамке, танцующий со сцены Евровидения за «Азов» – перепевается. Запад сегодня живёт по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас.

Не говори об образовании, развитии, вдумчивости! Забудь про мысль! Западные массмедиа работают только на подсознание – сразу в живот. Не выбирай еду. Не изучай состав. Не утруждайся. Мы сами откроем тебе рот и набьём его жрачкой со вкусом девушки в венке. И неудивительно, что сейчас на Западе даже упаковка некоторых товаров раскрашена в цвета украинского флага. С украинским флагом – вкуснее, сытнее, дешевле.

Налетай! Скорее всего, мы не проигрываем в информационной войне, мы просто в неё не играем, мы воюем на другом, более материальном поле.

Несколько месяцев я бомбила немцев видео про восемь лет войны в Донбассе. Мне не верили и пересказывали многочисленные фейки. Но однажды я выслала немцам клип на песню «Плыве кача» Акима Апачева со сдавшимися азовцами. И только этот клип сработал! Потому что музыка ворвалась в подсознание вместе с видеорядом. Не впечатляют документалки, но торкает живое, искреннее и настоящее искусство. Оно сметает лживое. Кривляющуюся, капризную, кликушествующую ложь сшибает живое искусство, базирующееся на реальности – фактах.

Живой цветок не воюет с засохшим. Он просто цветет и пахнет. Против постмодернистской кунсткамеры и декаденствующего разврата рождается и растет на донбасских полях искусство реальности. Искусство свершающегося и свершившегося. Неоспоримого.

Твоя буква Z на авто, «Бессмертный полк», волонтеры в Москве и в Волгограде, патриотические песни, вырывающиеся из соцсети, стихи Анны Долгаревой и Ольги Старушко, репортажи наших военкоров, рэп Апачева, батюшка из деревенского храма, рассказывающий о святых воинах, учителя из обычной краснодарской школы №52, которые вместе с учениками растянули вдоль всего района, на километр, огромную георгиевскую ленту, мой питерский знакомый, бизнесмен, на свои деньги купивший подарки ветеранам на 9 мая, моя знакомая-режиссер, снявшая на свои деньги ролик «Я горжусь быть русским!».

Это новое мощнейшее искусство, работающее в нашем спецоперационном настоящем – ради твоего и моего будущего. Живая реальность вышвыривает западный мейнстримовский гоп-ца-ца, обнуляет депрессивное самокопание, стирает из поля зрения ложное, хоть и талантливо скроенное.

Мы не перекидываемся, как в картишки, в инфоигры: один фейк кроет другой, одна ложь побита другой, более изощрённой, задорной, голосистой и истерической. Мы не играем, а действуем по живому. Как донбасские поэты – своим личным, прожитым, выжившим. Личный донбасский опыт разматывает клубки времени и разрывает самые прочные гламурные и привычные узелочки.

Спецоперация обнажила, отрезвила, отмыла. Новое время. В котором, пусть под регги Боба Марли или под рэп Хаски, всё равно, но ты отличишь фейк от собственной живой реальности.

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