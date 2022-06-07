 

Кравцов анонсировал новые федеральные программы для школ

07.06.2022, 11:48, Новости дня
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Школы в РФ с началом нового учебного года смогут перейти на федеральные программы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«С 1 сентября у нас школы могут переходить на наши программы федеральные, которые разработаны методистом. Мы их обсудили с учителями. В целом реализовывать проект, который мы назвали «Школа министерства просвещения», в котором мы обобщили все лучшее, лучший опыт и в подготовке школьников, и в организации здорового образа жизни», – сообщил министр в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в ходе проекта разработчики систематизировали всю внеурочную деятельность, дали конкретные рекомендации по развитию талантов «каждого школьника».

«И с 1 сентября школы могут использовать эти наработки», – добавил глава ведомства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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