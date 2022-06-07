 

Курс молодого бойца и работа саперов: в 18 парках Москвы развернется фестиваль “Времена и эпохи”

07.06.2022, 11:36, Разное
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С 9 по 13 июня гости и жители столицы смогут прогуляться по паркам с пользой – посетить исторические реконструкции и выставки, а также погрузиться в изучение истории России. Фестиваль “Времена и эпохи” развернется в 18 парках Москвы.

В музее-заповеднике “Коломенское” гостям покажут, как на Руси проводили досуг. Здесь можно будет увидеть бои на мешках, научиться стрелять из лука, познакомиться с разными видами древнего оружия, посмотреть работу кузнеца и побывать в гончарной мастерской.

В парке “Кузьминки” можно будет рассмотреть старинные орнаменты, понаблюдать за боями на мечах тямбара и попробовать свои силы в перетягивании каната.

В парке “Красная Пресня” можно будет узнать, как создавалась Рабоче-крестьянская армия. Здесь гости увидят госпиталь, телеграф, артиллерийский расчет и палаточный городок.

В парке “Ангарские пруды” можно будет пройти курс молодого бойца Советской армии. Все желающие могут увидеть, как работает радиоточка и минометного отделение, узнать, как работает сапер и попробовать свои силы.

В Измайловском парке развернется экспозиция ВДВ времен Великой Отечественной войны. Здесь появится выставка военной формы, представлена работа радиоузла и разные виды вооружения. Также в парке будет играть военный оркестр.



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