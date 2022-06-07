Политолог Пашковский считает слабую связь между районами главной причиной провала НМТО

Политолог Евгений Пашковский назвал основные проблемы транспортной реформы в Петербурге. По его мнению, это слабая связь между районами, недостаточное финансирование и отсутствие координации в деятельности комитетов Смольного.

Второй этап перехода к НМТО начался в Петербурге с 1 июня. Транспортная реформа в городе началась 1 апреля. С тех пор в Северной столице постоянные проблемы с передвижениями по городу, которые власти решить не в состоянии.

Жители города критикуют команду губернатора Александра Беглова за плохо продуманные новые маршруты движения транспорта, ликвидацию маршруток, сбои в работе валидаторов, слабое информирование населения и др.

Старший преподаватель кафедры политологии РГПУ им. А. И. Герцена Евгений Пашковскийсчитает, что слабая связь между районами — главная проблема в Петербурге, которая так или иначе влияет и на все остальное.

«Нужно связать Приморский район с Калининским, Выборгским. Здесь мы сталкиваемся со сложностями. Еще большая проблема – это связь Санкт-Петербурга с Ленинградской областью, мы имеем в виду и пригороды нашего города, и города Ленинградской области, которые интегрированы с Санкт-Петербургом – это Кудрово, Мурино, Всеволожск, плюс Гатчина, маршруты межрегионального типа. Нужно работать и просчитывать вплоть до того, что те маршруты, которые были, прямо их дублировать на 100 процентов и заменять автобусами», – убежден Пашковский.

Политолог уверен, что для решения проблем власти Петербурга обязаны сделать «работу над ошибками». Важно успеть до 15 июля — до начала третьего этапа транспортной реформы, который должен стать последним. По мнению Пашковского, Северной столице нужны четвертый и пятый этапы перехода к НМТО.

«Может быть тогда, действительно, в Санкт-Петербурге заработает нормальный общественный транспорт. Останавливаться на автобусах не нужно, нужно восстанавливать трамвайную сеть, нужно работать над тем, чтобы интегрировать железную дорогу, вплоть до того, чтобы увеличивать количество маршрутов, пригородных электричек по Сестрорецкомунаправлению и сокращать интервалы движения поездов, давать возможность привязывать их к улично-дорожной сети, автобусам и трамваям, чтобы интегрированная система транспорта была», – объяснил политолог.

Для внедрения НМТО в Петербурге необходимо увеличить финансирование. Городу нужныдополнительные средства для строительства новых станций метро и транспортно-пересадочных узлов. Если этого не сделать, проблемы с транспортно-дорожной сетью решить не получится.

«Нужно использовать всевозможные резервы, чтобы добиваться развития инфраструктуры опережающими темпами. У нас не строится метро, и мы опаздываем на 20-30 лет в каких-то вопросах. Должна быть политика транспортного развития. Нужно координировать деятельность КРТИ и Комтранса, потому что здесь развитие инфраструктуры неотделимо от транспортного ведомства, и разделение их – это ошибка, они должны вместе идти. Если это и могут быть разные комитеты, то в любом случае их должен координировать один человек, и он должен разбираться и в транспортной инфраструктуре, и в транспорте, чтобы было некое целостное видение», – считает Пашковский.

Глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков пока воздержался от оценки результатов первого этапа транспортной реформы. Чиновник признал, что в процессе перехода на НМТО были технические сбои, ошибки и проблемы. Эксперты считают, что он воздерживается от комментариев, поскольку столкнулся с большим количеством критики со стороны петербуржцев. По мнению представителя Движения гражданских инициатив Владимира Соловейчика, народ оценил бы НМТО в Петербурге на 2 балла по 10-балльной шкале. Поляков в такой ситуации не может сказать правду, что транспортная реформа провалилась — чиновники не привыкли публично признавать свои ошибки.