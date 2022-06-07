Власти Херсонской области анонсировали референдум о присоединении к России

Херсонская область, вероятно, будет проходить процедуру вхождения в состав РФ путем проведения референдума, затем состоятся выборы для формирования законодательной власти, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению, и следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области, и далее законодательно будем работать. У нас законодательная власть <…> просто бросила своих избирателей, бросила своих жителей. И самое страшное во всей этой истории – мы остались без законодательной власти, поэтому нами был создан общественный совет», – сказал Стремоусов в кулуарах XV Международного фестиваля «Великое русское слово» в Ялте во вторник, передает ТАСС.

Он отметил, что выбор будут делать жители региона. «Работы очень много для того, чтобы люди сделали свой выбор в пользу чего-то хорошего, светлого», – приводит его слова РИА «Новости».

Стремоусов также сообщил, что украинские банки и связь на территории Херсонской области работать уже не будут. Он уточнил, что украинскую связь повредили украинские военные.

Ранее Стремоусов заявлял, что Херсонская область, которая была освобождена от украинских националистов в середине марта, продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Брюсселя и отказа Евросоюза признавать выданные в регионе российские паспорта. Власти региона сообщали, что Херсонская область отметит День РФ вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.

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