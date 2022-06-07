 

Поправки в конституцию Казахстана на референдуме поддержали 77,18% избирателей

07.06.2022, 9:47, Новости дня
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Поправки в конституцию Казахстана на референдуме, согласно итоговым данным, поддержали 77,18% избирателей, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.

«Таким образом, 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, или 6 163 516 человек, проголосовали за конституционные поправки. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов», – передает РИА «Новости» слова Абдирова на заседании Центризбиркома.

В воскресенье в Казахстане прошел референдум по поправкам в Конституцию. В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева.

Референдум признан состоявшимся, так как явка превысила порог в 50%. Изменения в основной закон считаются принятыми, если за них проголосовали более половины граждан не менее чем в 12 из 17 субъектов Казахстана (14 областей и три города республиканского значения – Нур-Султан, Алма-Ата и Шымкент).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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