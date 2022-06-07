«Хватило одного» – Игорю Чубайсу запрещён въезд в Турцию

Пограничная служба Турецкой республики отказала во въезде в страну брату экономиста Анатолия Чубайса Игорю.

Власти мотивировали это тем, что присутствия на её территории второго представителя данного семейства экономика Турции может не пережить. Напомним, ранее на территорию Турецкой республики прибыл Анатолий Чубайс, после чего в стране был зафиксирован исторический максимум инфляции.

Также в экономике страны случились и другие неурядицы, которые связывают с именем Чубайса, из-за чего даже было созвано совещание Совбеза, который признал экс-главу «Роснано» угрозой национальной безопасности. Однако депортировать Анатолия Чубайса Эрдоган не спешит. По мнению экспертов, Турция использует его для давления на Россию, угрожая вернуть Анатолия Борисовича на родину в случае возникновения конфликта между двумя странами.

– Извините, но нам одного Чубайса хватило за глаза. Больше не надо. Наша экономика не такая мощная, как у России, и двоих Чубайсов она не переживёт. Отправьте Игоря Борисовича лучше в одну из враждебных вам стран: в США или Германию. И ему там будет лучше, и им хуже, все в итоге довольны. В следующий раз попытку въезда на нашу территорию кого-то из семейства Чубайсов мы будем рассматривать как гибридную агрессию со стороны России, – прокомментировал ситуацию глава пограничной службы Турции Аюб Кемельоглу.

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