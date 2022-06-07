В результате обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли десять человек

Десять человек погибли, еще 17 ранены в ДНР за минувшие сутки в результате украинских обстрелов, сообщил штаб территориальной обороны.

«За минувшие сутки, с 08.00 (время совпадает с мск) 6 июня до 08.00 7 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) на территории Донецкой Народной Республики погибли десять человек и еще 17 мирных жителей получили ранения, информирует МЧС ДНР», – передает РИА «Новости» сообщение штаба теробороны ДНР.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что за последний час ВСУ обстреляли Донецк 40 ракетами из РСЗО «Град», 10 из них ударили по Калининскому району города.

Напомним, за последние несколько суток украинская армия активно обстреливала Донецк. Так, украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град», а позже стало известно об обстреле 15 снарядами калибром 155 мм.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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