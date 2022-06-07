Обозреватель Bloomberg – в ЕС начали осознавать, какую цену им придётся заплатить за санкции против России

Над процессом введения дополнительных санкций против РФ нависла угроза усталости европейцев от ограничительных мер, которые оборачиваются для них высокой инфляцией и экономическим спадом, считает обозреватель Bloomberg Лайонел Лоран. По словам Лорана, если ЕС хочет бороться с Россией, блоку сначала необходимо укрепить свою экономическую безопасность.



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Динамика западных санкций против РФ ослабевает, пишет обозреватель Bloomberg Лайонел Лоран. Даже когда Европейский союз призывает к введению как можно более жёстких ограничений против страны — включая запрет на импорт нефти, — они вынуждены всё чаще идти на уступки: исключить из санкционного списка нефть, поступающую по трубопроводу, и патриарха Кирилла.

Важную роль в расколе, по мнению Лорана, играет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако «риск усталости и ослабления морального духа выходит далеко за пределы Будапешта». Лидеры по всему блоку начинают осознавать цену, которую им придётся заплатить за то, чтобы ударить президента Владимира Путина в самую больную точку — в сферу энергетики, — учитывая высокую инфляцию и экономический спад в их странах.

Вместе с разногласиями внутри и вне ЕС по поводу того, как может выглядеть конечная цель, по мнению обозревателя новостного агентства, это не сулит ничего хорошего в ближайшей перспективе. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая теперь должна вновь собрать правящую коалицию после её распада на прошлой неделе, стремится продолжать закручивать гайки в отношении Москвы. Но она признаёт, что дальше процесс будет лишь «сложнее» — и вероятность введения газового эмбарго в рамках следующего пакета ограничений невелика.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что Евросоюзу после введения шестого пакета антироссийских санкций нужно «сделать паузу» и посмотреть на последствия.



Однако, по словам Лорана, усталость от санкций так просто не исправить. Журналист называет «финансовое оружие» несовершенным инструментом, «который действует выборочно и ведёт к непредвиденным последствиям». По оценкам, беспрецедентный масштаб санкций против ближайшего окружения Путина, а также российской финансовой системы, авиакомпаний и торговли приведёт к снижению на 10% российского ВВП в этом году. Но это не только не сдержало спецоперацию РФ на Украине, но и не привело к смещению Путина с поста президента.

Более того, эти меры имели обратный эффект. Обозреватель отмечает, что рост цен на энергоносители обогатил Москву, в то время как импортёры обеднели. По оценкам Bloomberg Economics, доходы РФ от продажи нефти и газа в этом году составят около $285 млрд. Если посчитать и другие сырьевые товары, это с лихвой компенсирует $300 миллиардов российских валютных резервов, замороженных в рамках санкций.

По словам Лорана, для борьбы с Россией ЕС жизненно важно сначала укрепить экономическую безопасность внутри блока. По оценкам Barclays Plc, полное эмбарго на российский природный газ может снизить ВВП еврозоны на 4% по сравнению с базовым сценарием. Без дополнительной экономической поддержки домохозяйств риторика Орбана, который сравнивает энергетические санкции с экономической «ядерной бомбой», будет пользоваться всё большей популярностью.

Проведённый в апреле опрос YouGov показал, что европейское общественное мнение уже противоречиво: более 30% респондентов в семи странах, включая Испанию и Италию, высказались за инвестиции в торговлю и дипломатию с Россией, а не в оборону и безопасность.

Без «света в конце экономического туннеля» общественное настроение может измениться. В случае если российская спецоперация на Украине затянется, это станет испытанием морали Запада. И хотя, по словам испанского экономиста Мигеля Отеро Иглесиаса, у западных стран есть преимущество в ресурсах и человеческом капитале, им необходимо защищать наиболее уязвимые слои общества.

В подобных условиях, как пишет в своей статье для Bloomberg Лоран, легко предположить, что «разделительная линия» в этом конфликте проходит между теми, кто хочет приспособиться к Путину, и теми, кто на стороне Украины. Однако поучительным он называет путь Италии. Так, до начала российской спецоперации председатель Совета министров Италии Марио Драги размышлял о расширении газовых связей с Россией. Тем не менее после этого Драги поддержал запрет на поставки нефти и выступил за отправку тяжёлого вооружения на Украину.

Однако в то же время итальянский лидер призвал ответить на рост цен на энергоносители, а также призвал США «тщательно» обдумать, как может выглядеть прекращение огня. В условиях угрозы проявления в ЕС усталости от санкций именно подход Драги, а не Орбана, Лоран видит основой для следующих шагов Запада.