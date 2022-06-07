В США заявили о разногласиях в Европе по вопросу Крыма

Италия, Франция и Германия выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации в Украине и не настаивают на передаче Украине Крыма, пишут американские СМИ.

Обозреватель American Conservative Патрик Бьюкенен указал, что президент Украины «требует время от времени», чтобы Россия «ушла с территорий, которыми она владеет с 2014 года». Однако, как подчеркивает Бьюкенен, Рим, Париж и Берлин «не настаивают» на этом. Зато Зеленского в этом вопросе поддерживают некоторые страны Восточной Европы, передает РИА «Новости».

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.

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