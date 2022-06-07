 

Госдеп посоветовал Сербии присоединиться к внешней политике ЕС по России

07.06.2022, 6:46, Новости дня
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Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс, комментируя ситуацию с визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград, посоветовал Сербии «сосредоточиться на своей цели вступления в ЕС».

В частности, по словам Прайса, речь идет о «сопряжении внешней политики и политики в области безопасности». Кроме того, он отметил, что США «постоянно призывают Сербию предпринимать шаги для продвижения по европейскому пути, в том числе для диверсификации энергоресурсов, сокращения энергетической зависимости от России».

Оценивая действия Болгарии, Северной Македонии и Черногории, Прайс заявил, что те приняли суверенное решение, которое «отражает решимость Европы привлечь Россию к ответственности» за ситуацию на Украине, передает ТАСС.

Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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