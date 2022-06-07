 

Япония объявила о санкциях против Россельхозбанка

07.06.2022, 6:46, Новости дня
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Токио введет санкции против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции, сообщил МИД Японии.

Их активы будут заморожены. Осуществлять платежи и совершать сделки с этими банками можно будет только после получения разрешения от властей Японии. Санкции вступят в силу с 7 июля. Кроме того, будет введен запрет на экспорт российской продукции, «способствующей укреплению промышленной инфраструктуры». МИД не уточнил, о каких именно товарах идет речь, передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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