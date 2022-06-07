 

Мнение: Череда смертей в Иране при странных обстоятельствах

07.06.2022, 6:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Череда смертей в Иране при странных обстоятельствах

Резонансное убийство (https://t.me/rybar/33050?single) члена спецподразделения «Кудс» Саяда Ходайи стало большой неожиданностью для всего региона, вызвав бурю негодования у иранских жителей из-за отсутствия должной реакции со стороны властей. Иранское руководство заявило, что последует неминуемое возмездие и виновные будут наказаны.

Однако за последние две недели было ещё четыре немаловажных события, которые остались относительно незамеченными на фоне массовых антиправительственных демонстраций (https://t.me/rybar/33303) в Иране.

Диверсия на объекте, связанном с разработкой боеголовок в Парчине

25 мая на одном из комплексов в Парчине произошел взрыв, в результате чего погиб инженер Эхсан Гадбейги. Официальная версия — промышленный инцидент на объекте.

Однако израильские СМИ представили другой вариант событий: в нескольких километрах от Парчина был запущен квадрокоптер с бомбой, направленный на одно из зданий, в котором был Гадбейги.

Государственное информагентство Fars News заявило, что расследование ведётся. При этом Эхсана Гадбейги официально назвали «погибшим в бою».

Смерть Али Исмаилзаде — суицид или заказное убийство?

30 мая погиб полковник Али Исмаилзаде — сотрудник спецподразделения «Кудс» и коллега убитого 22 мая Саяда Ходайи.

Обстоятельства смерти стали причиной возникновения ещё больших сомнений из-за противоречивых слов иранских властей. Пресс-служба МО Ирана сначала заявила, что он совершил самоубийство, прыгнув с крыши своего дома в Кередже. Впоследствии версия была изменена на «упал с балкона».

Однако оппозиционные правительству СМИ заявили, что он мог быть убит членами КСИР из-за подозрений в сливе данных израильтянам. Именно они поспособствовали спланированному убийству Ходайи.

Отравление Аюба Энтезари

4 июня появилась информация о смерти ученого, работавшего на объекте по производству турбин к крылатым ракетам и беспилотникам в Йезде.

По версии израильского агентства Haaretz, он был приглашен на ужин к другу, с которым он познакомился месяцем ранее. По возвращении домой ему стало плохо и спустя пару часов он скончался. «Друг», у которого он был, улетел в этот же вечер из Ирана.

Особо интересным выглядит поведение иранских властей касательно его смерти. Сначала было сказано, что Энтезари был убит. Однако позже официальной версией стала болезнь, с которой боролся учёный.

Смерть Камрана Малапура

Ещё об одном погибшем сообщили израильские СМИ — об ученом-ядерщике Камране Малапуре.

Обстоятельства его смерти остаются тайной, однако он работал в научно-исследовательском центре в Натанзе.

Особенно интересно, что его смерть произошла практически в один день со смертью Аюба Энтезари.

Ситуация в стране ухудшается. Продолжающиеся протесты, поддерживаемые (https://t.me/rybar/33304) Израилем и узким кругом республиканцев, смерть уже 5 граждан, косвенно или напрямую связанных с ракетной и ядерной программами Ирана.

Все это становится ещё более странным из-за поведения иранского руководства. До сих пор не предпринято никаких должных мер по борьбе с протестными настроениями и обеспечению безопасности важных лиц и объектов.

У жителей страны возникают справедливые вопросы о том, может ли правительство защитить своих граждан. При учёте, что за две недели погибли или были убиты 5 высокопоставленных лиц в разных частях страны.

Оппозиционные СМИ продвигают версию, что в Иране идёт «охота на ведьм» из-за убийства Ходайи. И смерть как минимум Исмаилзаде может быть результатом этой охоты.

Так или иначе обстановка в Иране становится все более напряжённой с каждым днём. Израильские власти уже вовсю трубят о том, что иранская ядерная программа на финальной стадии.

События последних дней вынуждают иранских учёных форсировать развитие на объектах по всей стране. Чем ближе Иран к разработке ядерного оружия, тем больше «странных» событий происходит в Иране, о которых официальный Тегеран старается не распространяться.

https://t.me/rybar/33622 – цинк

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01.22 / Джигурда назвал причины поражения Панина Преснякову

26.11.21 / Парню не понравилось, как его девушка нарядилась на вечеринку, и он выгнал ее: как она выглядела

14.08.20 / Лернейская гидра, которую убил Геракл, была гигантским осьминогом?

22.03.22 / Принц Уильям рассказал о необычном занятии принца Джорджа, пока они с Кейт путешествуют

28.02.22 / Участник Comedy club попал под санкции Запада

03.04.22 / Глава ООН призвал провести расследование злодеяний в Буче

23.05.22 / Санкции против России ударили по Западу – Володин

10.09.20 / История: Почему русские проиграли Крымскую войну?

27.06.20 / Мнение: Свежий анекдот – звонок Путину 2 июля в Ново-Огарёво

28.03.22 / Мнение: О выборе мало-мальски думающих русских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика