 

Русофобская политика больно бьёт по американскому образованию

07.06.2022, 6:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После начала российской спецоперации на Украине американское образование пытается отыграться, отменяя в университетах и колледжах всё русское. Однако, как считает автор National Review, поступая так, педагоги и их руководство не справляются со своей обязанностью направлять учащихся на путь к лучшему пониманию мира, в котором они живут.


AP

Американское высшее образование переполнено глупыми «сигналами добродетели», такими как псевдообразовательные программы о разнообразии, расовом и гендерном равенсте и инклюзивности, отказ от академических оценочных тестов в выпускных классах школы и многочисленные программы «исследований самоидентичности». Как пишет National Review, и теперь, когда Владимир Путин начал спецоперацию на Украине, американское образование пытается отыграться, отменяя в университетах и колледжах всё русское.

Автор издания в статье для сайта Центра обновления американского образования им. Джеймса Дж. Мартина Энтони Хеннен рассказывает об этой печальной тенденции и утверждает: «Из-за действий РФ против Украины американские колледжи заняли жёсткую позицию в отношении этой страны, чего они избегали делать в отношении других государств, грубо нарушающих права человека, таких как Китай и Саудовская Аравия. Поступая так, они не справляются со своей обязанностью направлять учащихся на путь к лучшему пониманию мира, в котором они живут».

Среди примеров, на которые указывает Хеннен, — решение Университета Колорадо прекратить финансирование любых исследований, связанных с российскими организациями, и отмена Миддлберийским колледжем программы обучения в России.

Хеннен отмечает, что на протяжении многих лет не было подобной реакции на нарушения прав человека в Китае. Однако Китай является важным источником денег и студентов, и это, похоже, заставляет руководителей американского высшего образования молчать.

«Держать американских студентов в неведении о РФ — это значит обеднять их знания и делать их менее подготовленными к пониманию международной политики так же, как и американской. История РФ полна моментов общественного раскола, реформ и попыток прорваться к свободе, противоречий между религией и государством, внешних и внутренних угроз», — пишет автор National Review.

Он также отмечает, что, помимо высшего образования, более широкую антироссийскую позицию занимает американская культура в целом. Netflix приостановил свои оригинальные программы на русском языке, в том числе очередную экранизацию «Анны Карениной», поскольку «тайный путинист Толстой представляет собой явную опасность». 

«Культура, которая серьёзно относилась бы к шедеврам Достоевского, Ахматовой, Булгакова и Стравинского, не могла бы даже подумать о прекращении программ обучения за границей или об отмене экранизаций. «Стражи» и «хранители» чистоты нашей культуры должны понять, что их действия лишают молодёжь принадлежащего им всемирного культурного наследия, накладывая коллективную политическую вину на общество настоящего и прошлого», — отмечает Энтони Хеннен.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.22 / Скандалы: Трудовая армия миллиардера Мазепина

14.01.22 / Ученые объяснили, почему важно отслеживать стресс у беременных

23.04.22 / Минпромторг попросил покидающих Японию россиян взять в свой багаж детали для высокоточных станков

24.01.22 / На mos.ru можно оплатить городские услуги с помощью Apple Pay

09.07.20 / Саакашвили: Пьем с Березовским, в два часа ночи он говорит: “Хочу жениться на этой девушке. Устройте мне церковную свадьбу”. Разбудили епископа в три часа ночи

18.05.21 / Шон Магуайр из Sequoia и Самир Васавада из Vise расскажут об успехах в сфере финансовых технологий на Extra Crunch Live

23.06.21 / Маленькие боссы: Алек и Хилария Болдуин вышли в свет с шестью детьми

30.06.21 / Ножки будут как с обложки: косметическая процедура, за которую салоны просят круглую сумму (а мы сделаем бесплатно на дому)

22.05.21 / NASA должно успеть отправить людей на Луну до 2026 года, чтобы сохранить жизни астронавтам

14.09.20 / Сын Валерии Арсений Шульгин о знакомстве с женой: “Если бы мне рассказали такую историю, не поверил бы”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика