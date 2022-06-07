Западные СМИ начинают признавать успехи России на востоке Украины

Способствуют ли американские поставки вооружений победе Украины или только продлевают кровопролитие? Таким вопросом задаётся ведущая Fox News Лора Ингрэм. По словам независимого журналиста Гленна Гринвальда, если бы администрации Байдена были важны жизни украинцев, она стремилась бы к дипломатическому урегулированию, а не продолжала бы накачивать Украину оружием. Гринвальд подчёркивает, что созданный западными СМИ миф о победоносной украинской армии разрушен успехами РФ в Донбассе.

Итак, мы отправляем на Украину вооружение на много миллиардов (долларов. — ИноТВ) — действительно ли это делается для обеспечения победы Украины? Или же это просто ненужное продление кровопролития в рамках некоего тщеславного проекта внешнеполитической элиты, которая была неправа практически во всём за последние два десятилетия?

С нами на связи Гленн Гринвальд, один из основателей The Intercept и автор книги «Обезопасить демократию». Гленн, сколько раз мы это слышали: «Не сворачиваем с курса! Победа не за горами! Мы обратили их в бегство!» Мол, давайте поднажмём и займёмся тем или этим городом. Удивляет ли Вас это на данном этапе?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, независимый журналист: Каждый раз, когда я комментировал в вашей программе этот вооружённый конфликт, с самого начала, лейтмотивом всегда был один вопрос, который важнее всего, но который никогда не звучит: «Каким образом эта война служит интересам американского народа?» Никаким. Очевидно, что она служит интересам узкой прослойки в Вашингтоне: производителям оружия, людям в аппарате безопасности, для которых такие вещи — источник денег и власти. И как раз в тот момент, когда они лишаются рынка для этих вооружений, когда США наконец ушли из Ирака и Афганистана, подумать только, появляется новый рынок на Украине!

И я думаю, что эта газетная статья, на самом деле, отражает то, до какой степени подавлялось обсуждение этого вопроса. Потому что она указывает на то, что мы были на Украине с 2014 года, мы вооружали их как минимум с 2017 или 2018 года тяжёлым вооружением, делая очень провокационные жесты в адрес РФ по ту сторону границы. И отсутствовали какие-либо попытки урегулировать вооружённый конфликт дипломатическим путём. Чем вы бы и занимались, пытались бы урегулировать его дипломатическим путём, если бы вам действительно были важны украинцы. Вместо этого администрация Байдена вела к эскалации конфликта, по-видимому, намеренно, как если бы украинцы ей были неважны, а важны производители оружия и власть аппарата национальной безопасности США.

И Джо Байден, Гленн, по сути, увильнул от ответа на вопрос о том, что, по его мнению, должно произойти дальше. Послушаем.

ЖУРНАЛИСТКА: Господин президент, необходимо ли Украине идти на территориальные уступки ради достижения мира?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Это их территория. Я не стану говорить им, что им следует или не следует делать. Но мне представляется, что на каком-то этапе должно быть дипломатическое урегулирование. Что это повлечёт за собой, я не знаю… Но мы тем временем продолжим предоставлять Украине возможность защищаться.



Гленн, Германия и Франция ещё несколько дней назад призывали Россию вернуться за стол переговоров. Очевидно, что они хотят, чтобы это закончилось. Это убивает их экономику. А Байден по-прежнему блуждает всё там же: «Мы будет и дальше посылать туда дополнительное оружие!» Что Вы об этом скажете?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Я думаю, в последние пару недель СМИ явно изменили свою линию подачи информации об этом вооружённом конфликте. Это довольно примечательно. Первые три месяца СМИ почти совсем не признавали успехов России. Их послушать, так Украина разгромила гораздо более мощные Вооружённые силы РФ много раз. Эксперты заявляли, что остаются считаные дни до полного военного краха (России. — ИноТВ). А теперь СМИ признают, что они (русские. — ИноТВ), по сути, взяли под контроль огромную часть Восточной Украины, что Путин и называл своей целью с самого начала.

Таким образом, чтобы выдворить Россию с украинской территории, вернуться к границам, которые были до ввода войск, нужны многолетние последовательные усилия, крайне рискованные и очень дорогие. Мы не можем выиграть войну на другом конце Земли, не идя на жертвы, значительно превышающие те, с которыми американцы готовы или должны быть готовы мириться.

Гленн, Вы указывали на это с самого начала, и, к сожалению, Вы оказались правы. Но сегодня мы очень признательны Вам за то, что Вы поделились своим мнением. Спасибо.



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Спасибо, Лора. Рад был Вас видеть.



Дата выхода в эфир 04 июня 2022 года.