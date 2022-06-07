Небензя отказался слушать главу Евросовета в СБ ООН и покинул зал

Во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул зал.

Мишель обвинил российских военнослужащих в сексуальных преступлениях, а затем заявил, что Москва якобы несет ответственность за глобальный продовольственный кризис. После этого Небензя покинул зал. «Вы можете выйти из зала, но, может быть, легче выслушать правду», – приводит слова Мишеля ТАСС.

Позднее на это заявление ответил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский: «Мы пришли, чтобы услышать правду. Но Евросоюзу это явно не нужно». Полянский подчеркнул, что Россия «услышала только ложь и неподкрепленные ничем заявления, многие из которых уже были опровергнуты». По его словам, «больно видеть такие низкие профессиональные стандарты и отсутствие манер от ключевых функционеров ЕС».

Напомним, Небензя указал, что украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова бездоказательно врала всему миру о якобы совершаемых военнослужащими РФ сексуальных преступлениях и изнасилованиях детей на оккупированных территориях. В конце мая депутаты от партии Зеленского уволили Денисову за многочисленные фейки о преступлениях, которые якобы совершили российские военные на Украине.

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