В парламенте Черногории потребовали объяснить инцидент с самолетом Лаврова

МИД Черногории должен обосновать правомочность отказа предоставить воздушный коридор самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщил руководитель комитета по внешней политике и переселенцам Скупщины Миодраг Лекич.

Лекич отметил, что «до сих пор нет сообщения о последнем случае». Он поинтересовался, «на каком заседании» МИД Черногории «решил запретить пролет» и «был ли такой запрет». «Возникает вопрос, принимают ли черногорские власти свои решения самостоятельно, консультируясь с Евросоюзом и НАТО, или получают указания от третьих сторон?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Dan.

Он пригрозил вызвать несущих ответственность за сложившуюся ситуацию функционеров на слушания в парламентский комитет, если не будут даны ответы. Лекич сказал, что население должно получать информацию о решениях властей по любым вопросам, особенно когда это связано с Украиной. Лекич не исключил, что власти вместо урегулирования ситуации «соревнуются в антироссийской пропаганде». Он призвал заниматься реформами, а не русофобией, чтобы Черногория стала членом ЕС.

Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.

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