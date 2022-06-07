 

В парламенте Черногории потребовали объяснить инцидент с самолетом Лаврова

07.06.2022, 5:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

МИД Черногории должен обосновать правомочность отказа предоставить воздушный коридор самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщил руководитель комитета по внешней политике и переселенцам Скупщины Миодраг Лекич.

Лекич отметил, что «до сих пор нет сообщения о последнем случае». Он поинтересовался, «на каком заседании» МИД Черногории «решил запретить пролет» и «был ли такой запрет». «Возникает вопрос, принимают ли черногорские власти свои решения самостоятельно, консультируясь с Евросоюзом и НАТО, или получают указания от третьих сторон?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Dan.

Он пригрозил вызвать несущих ответственность за сложившуюся ситуацию функционеров на слушания в парламентский комитет, если не будут даны ответы. Лекич сказал, что население должно получать информацию о решениях властей по любым вопросам, особенно когда это связано с Украиной. Лекич не исключил, что власти вместо урегулирования ситуации «соревнуются в антироссийской пропаганде». Он призвал заниматься реформами, а не русофобией, чтобы Черногория стала членом ЕС.

Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.20 / Деструктивные силы в Украине до сих пор пытаются протолкнуть импорт электричества из России – Наливайченко

08.06.21 / Британка прошла пешком 8 тыс. км из Украины до Уэльса

25.09.20 / Браконьеры застрелили тигра Павлика

28.08.21 / Нардеп Буймистер: Введение моратория на экспорт лома – единственно правильный выход, который позволит спасти украинскую металлургию

15.11.21 / Регулярные учения российских военных в оккупированном Крыму уничтожают природу полуострова – эколог

21.11.20 / Пашинян захотел провести реформу армии

26.11.20 / “Больше не наливайте”, “Лыжами по асфальту – прямо по сердцу”. В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке

07.08.20 / В Омске приступили к строительству крытой ледовой арены

01.03.21 / Россия прервала тренд устаревания сельхозтехники

09.04.22 / Загорелся расположенный в жилом доме торговый центр в Коми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика