У Запада кончаются источники энергии – Times о коренных причинах нынешнего кризиса

Хотя при поверхностном взгляде может показаться, что нынешний кризис похож на нефтяной шок 1970-х годов, их отличает то, что сейчас мировые державы обладают куда большей долговой нагрузкой, а возможности для открытия новых месторождений энергоносителей практически исчерпаны, пишет The Times. Кроме того, как отмечает газета, с развитием Китая и Индии изменилась и структура спроса на энергоносители, что ведёт к тому, что у нынешнего кризиса простых решений уже не будет.



AP

Можно подумать, что мир вернулся в 1970-е годы. Для тех, кто помнит то бурное десятилетие, нынешние новости экономики кажутся пугающе знакомыми. Резкий рост цен на энергоносители привёл к тому, что инфляция в Великобритании достигла 9%, а Банк Англии пишет о возможной новой рецессии. Хотя до сих пор потребление энергии, как это было во время нефтяного кризиса 1973 года и шахтёрской забастовки 1974 года, никто не регулирует, британское правительство дало понять, что прорабатывает ряд неблагоприятных, но вполне реалистичных сценариев, при которых РФ остановит экспорт газа и нефти в Европу, что приведёт к дефициту энергоносителей и ограничениям на их использование в промышленности, пишет The Times.

В геополитическом плане нынешние времена также напоминают 70-е годы. Тогда хаос на Ближнем Востоке, начиная с войны Судного дня 1973 года и заканчивая иранской революцией 1978—79 годов, нанёс по энергетике и экономике Запада ряд мощных ударов, в то время как Советы всё больше укрепляли своё влияние в Центральной Азии и Африке.

Сейчас же конфликт на Украине спровоцировал энергетические и продовольственные потрясения по всему миру, причём в том числе и на Ближнем Востоке. Между тем правительства некоторых арабских стран не спешат наращивать объёмы нефтедобычи, что необходимо для снижения цен. Подобное поведение настолько разъярило Вашингтон, что конгресс уже работает над законопроектом, который может позволить предъявлять членам ОПЕК антимонопольные иски.

«Но думать, что мы вернулись в 1970-е годы, значит, тешить себя иллюзиями и полагать, что есть аналогичный путь к относительному экономическому восстановлению, которое произошло во второй половине 1980-х и 1990-х годах. Между тем выход из кризиса 1970-х оказался одновременно и крайне тяжёлым, и неожиданно удачным. В своё время только серьёзные рецессии, вызванные резким повышением процентных ставок, а также разработка новых нефтяных месторождений на Западе сумели положить конец энергетическому кризису», — отмечает газета.

Нефть из месторождений Северного моря и Аляски изменила мир и в геополитическом плане. Саудовцы отреагировали на слишком большое предложение наращиванием объёмов нефтедобычи, чтобы отхватить свою долю рынка, что привело к падению цен на энергоносители в 1986 году.

Эти события, продолжает газета, спровоцировали глубочайший кризис в Советском Союзе, от которого тот так и не оправился. Высокие цены на нефть в 1970-х годах крайне благоприятно сказались на полумёртвой советской экономике. Однако учитывая, что доходы от экспорта нефти шли на оплату огромных объёмов импорта зерна с Запада, СССР сам поставил себя в зависимость от доходов в иностранной валюте, притом что с 1986 года они серьёзно упали. В течение двух лет всё шло своим чередом, но в 1988 году случился неурожай. А год спустя «советская империя» в Восточной Европе распалась — а ещё через два года пришёл черёд и самого Советского Союза.

Сейчас же мир, с точки зрения экономики, совсем не похож на то, что было в 1970-х годах. Намеренно вызванная рецессия — это, возможно, единственный способ умерить инфляционное давление со стороны энергоносителей, однако высокие процентные ставки, которых придерживались тогда ФРС и первое правительство Маргарет Тэтчер, уже не сработают. Проще говоря, в мире сейчас накопилось слишком много долгов, что не даст сильно повысить ставку практически ни в одной развитой стране.

В плане геополитики мир также не узнать. 1970-е годы стали поворотным моментом для Ближнего Востока, над которым доселе довлел западный территориальный и коммерческий империализм. То же самое можно сказать и о Западной Европе, которая именно тогда начала всё больше и больше зависеть от экспорта советских энергоносителей. Однако тогда западные страны были способны адаптироваться к этим изменениям, учитывая, что высокое потребление энергии на душу населения было характерно только для них. В то же время начиная с 2000-х годов рост спроса на энергоносители в Китае и Индии полностью изменил ситуацию в энергоотрасли, в то время как объёмы поставок нефти с Ближнего Востока перестали расти.

В первой половине 2008 года мир пережил экономический кризис, вызванный исключительно высокими ценами на нефть, однако это событие отошло на второй план из-за финансовой катастрофы, произошедшей в том же году. Тогда повторению кризиса в 2010-х годах помешала американская сланцевая нефть. Тем не менее объёмы добычи сланцевой нефти не могут теперь расти столь же быстро, как это было тогда.

После введения эмбарго на российскую нефть западные страны занялись перестройкой логистических цепочек. Для сравнения, большинство западноевропейских правительств отреагировали на экономический шок от войны Судного дня, встав на сторону вторгшихся арабских государств, а не Израиля ради того, чтобы гарантировать себе поставки нефти.

Между тем в 2010-х годах шок спроса, вызванный ростом потребления в Азии, коснулся и природного газа. Однако американские возможности по экспорту газа также резко возросли, из-за чего начался период низких цен. Вместе с тем в прошлом году, когда в Китае значительно вырос спрос на импорт газа, цены резко подскочили. Теперь же ударил ещё один экономический шок: Германия — крупнейший потребитель газа в Европе — также планирует закупать СПГ, который должен заменить российский газ.

Что же касается России, то бум спроса на энергию в Азии изменил геополитические возможности Москвы. В отличие от Советского Союза, РФ сумела превратиться в евразийскую энергетическую державу, способную продавать энергию и на Запад, и на Восток. Кроме того, Владимир Путин разобрался с уязвимостью советского сельского хозяйства, в результате чего РФ стала крупнейшим в мире экспортёром пшеницы.

Подобный геополитический расклад привёл к тому, что экономическое влияние конфликта на Украине стало практически невозможно свести к минимуму, как и нанести достаточный ущерб российской экономике, чтобы убедить Путина изменить свою политику. Доходы РФ от экспорта по-прежнему растут, а морская блокада Украины, которая мешает ей экспортировать продовольствие, ведёт к тому, что доля Москвы на международном рынке зерна растёт.

«Адаптация к экономическому кризису должна учитывать его характерные черты. Учитывая, что с 1960-х годов темпы открытия новых месторождений нефти продолжают падать, сейчас нет ничего похожего на те же решения в рамках энергоотрасли, которые были доступны 40 лет назад. Даже если эта суровая реальность и стимулирует быстрый переход к энергетике нового типа, она всё равно не умаляет значения серьёзных трудностей, которые возникнут в ходе отказа от ископаемого топлива. Какой опыт можно почерпнуть из 1970-х годов — так это веру в то, что с будущим можно совладать. Но эта вера должна строиться на понимании того факта, что мир, в котором вся энергетика ориентирована на Запад, а запасы нефти в изобилии, уже не вернуть», — подытоживает The Times.