США тянут за собой Европу в «ядерную бездну»

Планы США по поставке Украине реактивных систем залпового огня HIMARS могут серьёзно обострить ситуацию, пишет Compact. Ведь не исключено, что с помощью этого вооружения Киев может нанести удары по российской территории. Это типичное для американцев поведение: подогревать конфликт и поставлять в регион боевых действий оружие, чтобы самим не запачкать руки. А в результате «гореть будет Европа», предостерегает немецкое издание.



AP

США собираются поставить Украине современную реактивную систему залпового огня HIMARS для того, чтобы якобы остановить наступление российской армии, пишет Compact. Но у этого шага есть потенциал к серьёзному обострению ситуации, ведь это вооружение можно оснастить ракетами с дальностью поражения в 300 км.

Чтобы не спровоцировать Москву на ответный удар, американцы поставляют только боеприпасы с радиусом действия в 80 км, а также они якобы получили от украинцев подтверждение, что они не будут обстреливать с помощью HIMARS российскую территорию. «Но кто проконтролирует то, как украинская армия будет пользоваться этой боевой системой? И что произойдёт, если украинцы раздобудут себе 300 км ракеты как-то по-другому?» — задаётся вопросами издание.

Расстояние между Киевом и Москвой составляет приблизительно 750 км, напоминает Compact. Если установить такую систему прямо на российско-украинской границе, то оно сократится почти вдвое. И Украина при президенте Владимире Зеленском дала чётко понять, что будет последовательно применять натовское оружие.

Это типичное для США поведение: подогревать конфликт и осуществлять военные поставки в регион боевых действий, чтобы самим не запачкать руки. Ужасные последствия этой безответственной политики потом приходится расхлёбывать европейцам. К тому же НАТО — и особенно Германия — способствуют расширению очага конфликта, участвуя в поставке Украине тяжёлого вооружения, в частности танков.

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник выразил чрезмерную благодарность немецким властям за оружие, особенно системы IRIS-T, стоимость каждой из которых составляет €140 млн. К тому же Германия собирается отправить Киеву четыре реактивных системы залпового огня из запасов бундесвера и современную РЛС, которая может помочь в разведке артиллеристских позиций России. Мельник заявил, что это «переломный момент» и сказал, что также ждёт отправки БМП Marder и танков Leopard.

В результате Германия точно станет участником боевых действий на Украине, и у РФ не будет никакой нужды соблюдать соглашение о перемирии от 1945 года и Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1991. «Натовский альянс разжигателей войны тянет нас с собой в ядерную бездну и используется США как ширма для сокрытия своей тайной политики экспансии. В результате гореть будет Европа», предостерегает издание.