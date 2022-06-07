Личное: “Настойчивость, достойная Чебурашки”

В этом письме фантазерка в короне, как обычно.

Но ситуация такая, что смеяться над этим совсем не хочется.

Очень большой стресс у автора получился из-за смертельного диагноза.

И мужчина-врач появился как ангел с неба.

И не просто профессионально помог, но и сделал это с большой теплотой.

Когда человека что-то выбивает из равновесия, а некто подхватывает и возвращает устойчивость, у людей с плоховатыми границами может возникнуть импринтинг как у утят Лоренца. Автора очаровали руки мужчины, которые ее спасли, и сам он очаровал ее тоже.

Теперь ей нужно как можно быстрей осознать благодарность, разделить с врачом границы и не пытаться его наградить своей любовью как Сокровище. Лучше отблагодарить чем-то более полезным или просто молиться за его здоровье.

Прочитайте письмо и попробуйте проследить, как благодарность может спасти от слияния и от попытки присвоить другого.

davaj_igrat

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Я читаю ваш блог с 2016 года, мне 46 лет, живу за границей с сыном 10 лет и собакой породы мопс, мы маленькая и дружная семья. Я очень люблю сына и собаку, ощущаю что это взаимно.

Недавно выяснилось, что мне нужно срочно делать операцию – киста в яичнике стала стремительно разрастаться, и врачи в местной поликлинике “на глаз” поставили мне диагноз “карцинома” и отправили домой ждать вызова в больницу. Бывший муж посоветовал, пока суд да дело, проконсультироваться у другого специалиста, наши знакомые подсказали замечательного хирурга, как говорят, “лучшего в наших краях”. Но по официальным каналам запись к нему была на месяцы вперед, поэтому они раздобыли его мобильный и сказали “звони, пиши, если повезет и он проникнется, может, назначит тебе встречу вне очереди”. Мой бывший муж позвонил даже на домашний телефон доктора, трубку подняла дочь, сказала что “папы дома вообще никогда не бывает, он все время проводит в больнице”.

И я звонила на мобильный, писала, отправила на вотсап фотографии УЗИ…

С вотсаповской иконки смотрел человек примерно моего возраста. Общался кратко и не выказал ни малейшего раздражения или неудовольствия, хотя я в попытках дозвониться до него проявила настойчивость, достойную Чебурашки. Сказал, напишите мне через два дня, сейчас я в отпуске и не могу посмотреть ежедневник, извините.

То, что доктор такого уровня обратил на меня, иностранку, внимание, и назначил встречу буквально через пару дней, зацепило, и кажется с этого началось мое наваждение.

Когда я пришла на прием, из-за очков в классической оправе смотрели внимательные спокойные глаза. Точнее, на меня доктор почти не смотрел, его интересовали документы и моя опухоль. Возраст – может быть на 7, максимум на 10 лет старше меня. Но главное – это руки, я не могла от них отвести взгляд: пальцы человека, у которого есть предрасположенность к артриту, но они были очень красивые, эти руки.

Доктор сказал, что ему моя киста кажется доброкачественной, но точно узнать можно будет только в момент операции. Если выяснится, что опухоль злокачественная, то придется удалить матку и лимфоузлы, а если нет, тогда все можно сохранить. Он предложил делать лапароскопию, а врачи в моей поликлинике сразу сказали что операция будет полостной с большим вертикальным разрезом.

Понятно, что после таких слов я стала просить его лично взяться за мой случай, сказала, и это было правдой, что в его руках сразу почувствовала себя в безопасности. В этот момент он потеплел, заулыбался, сказал: “Подумайте как следует, и если решите, напишите мне еще раз, я посмотрю что можно сделать”.

Утром следующего дня я написала ему, что все обдумала и прошу быть моим хирургом…

Когда мы оформили все документы, я поставила подпись и уже собралась уходить, спросила еще раз:

— Значит, операцию проведете вы?

— Ну этого я вам гарантировать не могу. У нас публичная больница и все наши доктора в состоянии работать. Ждите, в течение месяца вам позвонят. Извините.

Я попятилась к двери, растерянно нащупывая ручку. Лицо мое наверное вытянулось, но я подумала, что пусть будет, как будет.

— Ну что вы доктор, это вы извините. Спасибо вам большое за то что так быстро приняли меня вне графика. До свидания!

Почему-то вся эта ситуация вселила в меня спокойствие, в глобальном смысле. Дома вечерами я совершенно нормально засыпала, без успокоительных или алкоголя. Я подумала, ну если даже это рак, то пока мое сердце будет биться, я должна заботиться о сыне и собаке, это два родных существа, которым я очень нужна (мои родители и бабушка уже ушли). Ну а вообще, мне казалось, умирать пока как-то нелогично, столько всего еще надо сделать…

Через три дня мне позвонили из больницы и сказали, что операция послезавтра. Проведет ее мой доктор, если не случится непредвиденного.

В операционной, перед тем как подействовал наркоз:

— Ну что, мы быстро организовались?

— Ой доктор, слишком быстро, я даже не успела подготовиться…

— Ну вот, недовольная что ли? А собаку куда устроила, она будет под присмотром без хозяйки?

— Нашлась одна женщина, у нее был мопс в прошлом, она от них без ума, будет приходить ухаживать…

Тут я поняла, что несу какую-то чушь и вроде как судьба мне благоволит – и операцию быстро назначили, и доктор тот самый, а я как старуха с корытом…

Говорю ему: “Можно мне вашу руку подержать?” Получаю руку доктора, ту самую, с узелками на пальцах, держу ее в своей и чувствую, что да, словила искру. Рядом стояла коллега его, молодая, мне показалось у нее глаза округлились…

После операции меня скрючило, болело все тело выше талии, медсестры объяснили, что когда кислород в полости накачивают, он потом выходит и все болит…

Меня могли уже через 24 часа выписать, так как опухоль по первым признакам была доброкачественная и операция длилась всего час, но я осталась в больнице еще на два дня. В воскресение пришел “мой” доктор с намерением отправить меня домой, я откровенно сказала что не в состоянии нормально жить. Он был недоволен, сказал, ну ладно, оставайся с нами, пока! Больше мы с ним не виделись.

В больнице все женщины, которых он оперировал, говорили о нем только самое лучшее. Он очень внимателен, предан своему делу, работает три дня с утра до вечера в операционной, три дня на приеме пациентов в больнице, и в воскресение в отделении…

Я вернулась домой. Все нормально. Сын и собака создают движение, в котором боль уходит быстро. Прошло уже 10 дней после операции. Сегодня я написала ему:

— Дорогой доктор, я выписалась из больницы, но не имела возможности повидаться с вами. Чувствую себя хорошо, боль прошла. В операционной я попросила вашу руку, это был мой спонтанный жест, мне было очень нужно почувствовать вашу энергию, решительную и позитивную. И я ее ощутила. Прошу прощения если вам было неловко за меня. Спасибо вам от всего сердца. Хорошего дня. Ольга

Доктор ответил:

— Никаких проблем, мне было очень приятно. Хорошего дня и вам

Понимаю, что доктор был предельно корректен и сделал для меня все, что мог в пределах своих профессиональных и человеческих возможностей. Я искренне очень благодарна ему.

В какой-то момент я подумала, что смогу вызвать его к себе интерес. Как мужчины к женщине. Или как человека к человеку. Или и то и другое вместе. Последнее свое сообщение я написала, чтобы посмотреть, может ли наше общение продлиться, и повод как мне кажется был. Этот человек так и стоит у меня перед глазами. Я влюбилась?

Мой запрос, понять, что дальше? Когда я прочла его сообщение, мне показалось, что ходов больше нет, ведь я сделала ход к нему, а он так и остался стоять на месте, проявив классическую мужскую галантность.

Что не дает мне верно оценить ситуацию и перестать раскачиваться?