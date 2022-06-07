Джонсон заявил об участии в скандальных вечеринках, что «сделал бы это снова»

До того, как состоялось голосование по вотуму недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, глава британского кабмина заявил, комментируя скандальные вечеринки во время локдауна, что «сделал бы это снова», сообщают СМИ.

Обращаясь к парламентариям от Консервативной партии, не занимающим министерские посты, Джонсон сказал, что принял бы участие в некоторых вечеринках. По его словам, речь шла о прощальных мероприятиях с покидающими посты коллегами. Его слова вызвали споры в интернете, пользователи поставили под сомнения раскаяние Джонсона в участии в вечеринках, за которые он ранее извинялся, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph и Sky News.

После голосования Джонсон поблагодарил однопартийцев за поддержку и сказал, что «это очень хороший результат для политики и для страны». Премьер сообщил, что «не заинтересован в досрочных выборах», он хочет сосредоточиться на решении важных проблем.

Напомним, состоялось голосование по вотуму недоверия премьеру Джонсону. Для сохранения своего поста Джонсону необходимо было набрать как минимум 180 голосов. Джонсон заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов, сохранив посты лидера Консервативной партии и премьера. Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.

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