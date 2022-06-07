 

Британская пресса «похоронила» Джонсона

07.06.2022, 3:55, Новости дня
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Британская пресса описывает ситуацию в Консервативной партии, лидерство в которой сохранил Борис Джонсон, через образы тяжело раненного зверя и слетающихся стервятников, цареубийства и мятежа.

Financial Times указала, что свыше 40% депутатов партии Джонсона не хотят видеть его во главе консерваторов. По мнению издания, мятеж оказался куда серьезнее, чем ожидали на Даунинг-стрит. Один из оппонентов премьера заявил, что ожидает партизанской тактики от противников Джонсона – они будут саботировать голосования в парламенте: «Если он (Джонсон) будет цепляться за власть, он втянет мятежников в партизанскую войну, так как они знают, что им нужно будет убить его, а не ранить», передает ТАСС.

Spectator не исключил, что правила партии могут пересмотреть и Джонсона лишат иммунитета от второго за год вотума о доверии, если последует разгром консерваторов на довыборах в двух парламентских округах в конце июня. Уровень доверия к Джонсону среди тори сейчас ниже, чем у Терезы Мэй, Джона Мейджора и Маргарет Тэтчер после аналогичных голосований. Только Мейджор после подобного испытания продержался на посту достаточно долго, чтобы повести партию на следующие парламентские выборы, но закончились они для тори крупнейшим поражением столетия. 

Бывший лидер Консервативной партии Уильям Хейг в колонке в Times посоветовал Джонсону уйти «таким образом, чтобы спасти партию и страну от агонии и неопределенности».

Авторы газетных материалов раз за разом прибегают к образу тяжело раненного зверя, разносящего запах смерти, и слетающихся стервятников с остро наточенными ножами. Daily Telegraph пишет, что Джонсон не станет по своей воле начинать среди консерваторов междоусобную войну, в которой не сможет выиграть. В его пользу играет то, что среди тори нет ярких политиков. Британские обозреватели припомнили цитату Хейга, который сравнил устройство Консервативной партии с «абсолютной монархией, ограничиваемой посредством цареубийства».

Guardian пишет, что «вотум о доверии лидеру партии тори 2022 года принес победу не Джонсону», который «ранен смертельно», а «оппозиционным партиям: лейбористам, либеральным демократам, «зеленым» и националистам». Комментируя положение самого Джонсона, ответственный редактор газеты Мартин Кеттл заявил, что «политики после такого не выживают».

Напомним, состоялось голосование по вотуму недоверия премьеру Джонсону. Для сохранения своего поста Джонсону необходимо было набрать как минимум 180 голосов. Джонсон заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов, сохранив посты лидера Консервативной партии и премьера. Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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