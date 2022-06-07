 

Итальянский дирижер Мастранджело не захотел покидать Россию

07.06.2022, 3:55, Новости дня
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Худрук петербургского государственного театра «Мюзик-Холл», итальянский дирижер Фабио Мастранджело со сцены фестиваля классической музыки «Кантата» в Калининграде признался в любви к России.

«Прежде всего, я хотел вам сказать (и это от сердца): «Служу России!» – сообщил Мастранджело. Он рассказал, что после начала российской спецоперации в Украине ему стали звонить из Италии и США – звонившие спрашивали, собирается ли Мастранджело «вернуться».

«Говорю: «Куда?», – рассказал он. – «Но там…» – «Где?». Не у нас, говорю, у нас все нормально. Я сказал, что я – в России, семья – в России, дети родились в России. У меня много работы в России». 

«Люблю эту страну и люблю вас. Спасибо за то, что Россия сегодня является первой страной в мире, где еще до сих пор культура – на первом месте», – сообщил Мастранджело.

Напомним, фестиваль классической музыки «Кантата» открылся в Калининграде в первый день лета. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей фестиваля. Фестиваль закончился в понедельник гала-концертом с участием звезд оперной сцены.

«Кантата» – это просветительский благотворительный проект, в задачах которого стоят популяризация музыкального искусства и привлечение внимания к историческому наследию Калининградской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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