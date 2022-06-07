Мнение: Война на Украине. Сводка 06.06.2022

Война на Украине. Сводка 06.06.2022

1. Северодонецк.

Бои в промзоне завода «Азот». Атаки противника в городе успеха не имели, жилая застройка города находится под контролем российских войск. Тем не менее, противник перебросил в промзону «Азота» подкрепления, чтобы попытаться затянуть сопротивление в городе.

Лисичанск пока не штурмуют.

2. Святогорск.

Город практически взят, идет зачистка. ВСУ подорвали мост через Северский Донец, часть пехоты бежала вплавь через реку.

Уже поздно вечером пришла отличная новость. Войска перешли Северский Донец и освободили Святогорскую Лавру, образовав плацдарм имеющий оперативное значение.

Генштаб ВСУ вечером решил не комментировать развал обороны ВСУ в районе Святогорска. Хотя речь идет о потере города, да еще и в условиях, когда ВС РФ захватили плацдарм на другом берегу Северского Донца. А это уже новый оперативный фактор.

В шайке Зеленского уже заговорили о скорой "осаде Славянска" и разгроме ВСУ на северном берегу Северского Донца (де-факто, их уже разгромили, остатки краснолиманской группировки уже откатились на южный берег, оставив населенные пункты в районе Красного Лимана и Ямполя).

3. Славянск.

Взята Ильичевка. Войска приблизились к Закотному.

Северский Донец в направлении Славянска пока не форсировали.

4. Золотое.

После взятия Камышевахи бои продвигаются к Врубовке.

Бои в районе Устиновки к северу от Горского.

5. Авдеевка.

Небольшое продвижение к северу от поселка. Противник так и не смог добиться успеха в контратаках у Новоселки-2.

В районе Нью-Йорка без изменений.

Продолжаются интенсивные обстрелы городов ДНР — Донецка, Горловки, Макеевки, Ясиноватой.

6. Харьков.

Позиционные бои на линии Казачья Лопань—Липцы—Терновое—Рубежное. На разных участках атаковать пытаются обе стороны.

7. Соледар.

Бои в районе Белогоровки и Берестового.

Противник продолжает попытки отодвинуть ВС РФ от трассы Артемовск—Лисичанск. ВС РФ сохраняют огневой контроль над трассой.

8. Изюм.

В районе Большой Камышевахи и Курульки без больших изменений.

На востоке есть продвижение к Богородичному и Долине.

9. Николаев.

Противник прекратил масштабные атаки и перешел к обороне.

ВС РФ вернули под контроль позиции у Давыдова Брода.

10. Марьинка, Угледар, Одесса, Великая Новоселовка, Новолуганское — без изменений.

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