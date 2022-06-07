Мнение: Режим ЧС в США

Байден объявил режим ЧС в связи с угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей и продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из Азии.

Судя по всему, в США приключилась та же история, что и в Китае примерно год назад. Не удалось синхронизировать вывод «грязных» с точки зрения бесноватых «экологов» генерирующих мощностей со вводом «чистых», вследствие чего образовался разрыв между генерацией и потреблением. Первые признаки рассогласования в Китае начались приблизительно в середине зимы 20/21 года (хотя тут нужно делать еще определенные скидки на период «пандемии», который сильно отразился на промышленном производстве всего). В любом случае приблизительно через полгода после начала выявления проблем осенью 21 года в Китае грянул полноценный энергетический кризис, который как-то, но удалось преодолеть совсем недавно.

Теперь тот же сюжет и у американцев. Байден, безусловно, может рассказывать про «русский след» в нынешнем кризисе, но это для совсем тупых. В реальности проблема носит более системный характер — американцам не удалось, как и китайцам, выдержать энергопереход в приемлемых рамках. Поэтому сейчас их ожидает то же самое решение, которое был вынужден делать Китай — они вернули обратно часть угольных генерирующих мощностей, и отодвинули срок вывода их из эксплуатации на 25-26 и даже на 27 годы. Наращивая при этом мощности ВИЭ и газовые.

Американцам тоже придется как-то приструнить своих зеленых бешеных и отложить вывод «грязных» мощностей. На какой период — тут вопрос специальный. Может, года на два, может — и на все пять лет. Но иначе преодолеть дефицит невозможно. Проблемой для Байдена является то, что «бешеные» – это его электорат, а он очень нужен уже осенью, на промежуточных выборах. Пойти на возвращение к «грязной» генерации — вызвать неудовольствие у них. Не делать ничего — загнать вообще всю страну в хороший такой и добротный блэкаут. Выбор не ахти, но деваться некуда.

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