Вучич призвал Сербию ускорить интеграцию в ЕС и озвучил потери из-за санкций

Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз, сообщил президент страны Александр Вучич. При этом он сообщил, что из-за санкций Запада против нефти из РФ Сербия теряет 600 млн долларов на годовом уровне.

Комментируя ситуацию вокруг визита главы МИД РФ Сергея Лаврова, Вучич заявил, что Сербия продолжит соблюдать свою политику самостоятельного и независимого принятия решений. При этом он сказал, что «Сербия должна сделать ясный и недвусмысленный вывод – она должна поторопиться на своем европейском пути, насколько бы вам это не звучало противоречиво, потому что это лучше всего для Сербии».

«Лучшее ли это для нас лично, не обязательно, но это лучше всего для наших детей. Поэтому надо смотреть, что можем сделать до декабря, а я говорю сейчас не о санкциях, говорю о верховенстве закона, масс-медиа, демократизации общества и обо всем другом, о тысячах вещей», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

Вучич отметил, что только Сербия «нисколько не продвинется вперед» и не откроет новые пункты переговоров о вступлении в ЕС в июне. Однако, по его словам, «Сербия не смеет отступать и должна разработать план», который позволит на саммите ЕС в декабре «получить много».

Он сообщил, что «на русской нефти у граждан Сербии из кармана взяли 600 млн долларов в год из-за санкций (против) России». Вучич призвал «вложить дополнительные деньги в газ». «В пятницу подписывают газовое соглашение», – сказал он, не пояснив, с кем именно планируется подписать договор. Единственным поставщиком газа в Сербию является Россия.

Вучич указал, что мир переживает энергетический кризис: «Америка вводит чрезвычайное положение из-за электричества. В Швейцарии фактически режим ЧС из-за электричества». Сербия «формально не ввела чрезвычайное положение, но ввела его фактически». По словам Вучича, есть проблемы с углем и ремонтом теплоэлектростанций, ожидаются проблемы с поставками нефти и нефтепродуктов.

Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается. По словам президента Сербии, над его страной издеваются те, кто «ничего не может сделать России».

—