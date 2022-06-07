Американский журналист заявил о желании Тутберидзе работать в США

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе хотела бы тренировать в США, но это невозможно, сообщил американский журналист Дэйв Лиз.

Лиз пояснил, что у Тутберидзе «слишком много фигуристов, они не могут их привезти». Однако, по словам журналиста, Тутберидзе «сказала, что хотела бы» тренировать в США, будь такая возможность, передает ТАСС.

Кроме того, Лиз заявил, что дочь тренера – российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Диана Дэвис – будет представлять сборную США. По словам журналиста, « Этери подтвердила» это. Прежде Дэвис выступала в дуэте с Глебом Смолкиным.

В марте Международный союз конькобежцев объявил о недопуске российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов до международных соревнований. В связи с этим решением россияне пропустили чемпионат мира по фигурному катанию и мировое первенство по конькобежному спорту в классическом многоборье. Санкции касаются и должностных лиц.

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