 

Глава МИД Венгрии поддержал мнение о проблемах с психикой у Зеленского

07.06.2022, 2:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поддержал спикера парламента страны Ласло Кевера, который заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой.

Сийярто отметил, что «в последние месяцы десятки тысяч людей в Венгрии работают ради того, чтобы помочь Украине и украинскому народу». При этом «украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне», «провоцируют» Будапешт, «выдумывают ложь» и «пытаются очернить» Венгрию, «ни разу не выразив благодарность», сказал министр. «Исходя из этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если это огорчает украинцев», –приводит ТАСС слова руководителя внешнеполитического ведомства Венгрии.

Напомним, Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене. Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – сообщил Кевер. МИД Украины в ответ потребовал справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08.21 / Поляки высмеяли своего сенатора из-за жалоб на запрет въезда в Россию

15.12.20 / Зеленский пообещал, что Украина откажется от угля ради спасения климата

01.01.21 / Грузия похвалилась своей ролью в снижении «зависимости» Европы от российского газа

23.08.20 / Коронавирусом в мире заразились 23,2 млн человек

13.03.22 / Боррель заявил об нереальности быстрого эффекта санкций против России

17.07.21 / На Алтае по нацпроекту направят более 1 млрд рублей на закупку медицинского оборудования

10.11.21 / Новые санкционные списки “воров в законе” могут в ближайшее время вынести на рассмотрение СНБО – Монастырский

08.03.22 / Россия призвала Украину к непрерывному обмену информацией по эвакуации

16.08.21 / Кузин: Сейчас мы не видим областей, в отношении которых надо вводить даже “желтый” уровень эпидбезопасности

20.05.21 / Новые кроссоверы CheryExeed LX появились в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика