Лето – время денима: самые актуальные джинсовые платья, которые будут носить все

Модное в 80-х и 90-х джинсовое платье сегодня снова в трендах. Знаменитости в последнее время не раз демонстрировали его на различных мероприятиях. Появилось оно и на подиумах во время показов мод в 2022 году.

Джинсовое платье снова в моде

Если у вас еще нет джинсового платья, самое время обзавестись стильным, современным и универсальным предметом одежды. Покупать его только потому, что оно модное, — это не самый лучший подход. Важно, чтобы оно хорошо сидело на фигуре, поэтому необходимо учитывать свои особенности. Разнообразие стилей и фасонов позволит каждой женщины найти идеальный вариант для себя.

Как выбрать джинсовое платье

Например, для полных девушек хорошо подойдет модель с запахом, трапеция, платье-рубашка с поясом.

Если силуэт имеет V-образную форму, следует отдать предпочтение моделям с расклешенной юбкой, чтобы слегка сбалансировать верх и низ. Длинные платья с разрезом или асимметричным кроем также являются отличными вариантами для такого типа фигуры.

Джинсовое платье с облегающим лифом и пышной юбкой отлично смотрится на большинстве девушек с А-образной фигурой. В этом случае всегда нужно подчеркивать линию талии, избегая при этом визуального смещения ее вверх.

Невысоким дамам стоит ориентироваться на короткие джинсовые платья, особенно тем, кто любит высокие каблуки.

Обладательницы фигуры в форме песочных часов и высокие стройные девушки могут считать, что им повезло, и носить джинсовые платья практически любого фасона.

Платье-рубашку можно приспособить практически к любой фигуре – с определенными аксессуарами или без них, будет зависеть от конкретного типа телосложения.

Модные джинсовые платья

Джинсовое платье универсально и очень удобно. Оно представлено в самых разных фасонах, и его стиль легко можно менять с помощью различных дополнений. Вот несколько моделей, которым рекомендуется отдать предпочтение летом 2022 года.

Синие джинсовые платья-рубашки можно отнести к классике. Они великолепно смотрятся с поясом, всегда выглядят очень стильно и непринужденно.

Джинсовое платье-комбинезон подойдет для девушек и женщин разных возрастов. Оно практично и удобно. Если правильно сочетать его с тонкими топами и футболками, образ получится эксклюзивным.

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Модели коротких джинсовых платьев – идеальное решение на лето для молодых девушек. В нем можно отправиться как на романтическое свидание, так и на шопинг. Оно хорошо сочетается с разной обувью и придает обладательнице еще более моложавый вид.

Платье оригинального кроя в стиле ретро никого не оставит равнодушным своим необычным видом и просто завораживающим шиком. Украшения вносят в образ нотки элегантности.

Длинное джинсовое платье на пуговицах с юбкой ярусами и кожаным поясом, подчеркивающим талию, выглядит безупречно, делая образ женственным и элегантным.

Варианты миди без рукавов дополнены оригинальными крылышками, которые компенсируют некоторую подчеркнутую строгость классического кроя.

Стильное джинсовое платье в стиле бэбидолл привлекает своим очарованием. Свободная и непринужденная, эта модель универсальна.