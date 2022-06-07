Daily Mail – «идеальный шторм» — над 10 тысячами британских пабов нависла угроза закрытия

Рост цен на энергоносители, увеличение арендной платы и инфляция могут привести к закрытию в Великобритании около 10 тыс. пабов и ресторанов, передаёт Daily Mail. По данным издания, инфляция в ресторанном бизнесе в Соединённом Королевстве составляет от 13% до 17%.



АР

Более 10 тыс. пабов и ресторанов в Великобритании грозит закрытие из-за «идеального шторма» инфляции, роста цен на энергоносители и увеличения арендной платы, пишет Daily Mail.

По словам Кейт Николлс, исполнительного директора UK Hospitality, которая представляет бары, отели и другие предприятия сектора, сфера обслуживания уже столкнулась с кризисом, схожим по масштабу с кризисом в разгар пандемии коронавируса.

«Мы уже видим, как многие независимые предприниматели закрывают свои заведения и уходят», — рассказала Николлс изданию.

По оценке организации, 20 тыс. предприятий, которые являются членами UK Hospitality, всё ещё работают ниже точки безубыточности, а 30 тыс. не имеют резервов наличности. «Я никогда не видела такого токсичного коктейля затрат. Это идеальный шторм», — добавила Николлс.

Как отмечает Daily Mail, инфляция в ресторанном бизнесе в Великобритании составляет от 13% до 17%. Она вызвана перебоями в поставках из-за пандемии COVID-19, последствиями российской спецоперациеи на Украине, а также повышением заработной платы в связи с нехваткой рабочей силы. Отразилась на доходах предпринимателей в этой сфере и тенденция к удалённой работе среди британских компаний.

Исполнительный директор Британской ассоциации пабов Эмма Маккларкин заявила, что подобная инфляция означает, что заведения вынуждены повышать цены на 20%, чтобы просто не терпеть убытки.

Глава сети пабов Wetherspoons Тим Мартин призвал к налоговому равенству для сферы торговли продуктами питания и сферы обслуживания, чтобы последние перестали работать в убыток.

«Пабы и рестораны платят НДС в размере 20 процентов с продаж продуктов питания, в то время как супермаркеты не платят ничего, что позволяет им субсидировать цены на пиво, которое они продают», — приводит Daily Mail слова Мартина.