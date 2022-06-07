Израиль нанес авиаудары по Сирии

Самолеты ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии и проиранских шиитских формирований в районе Дамаска, сообщают СМИ.

Сирийские ПВО сбили шесть ракет противника над пригородом Эль-Кисва. Израильская атака велась со стороны оккупированных Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Хадас».

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Поставки из Ирана в Сирию сопровождаются ракетными атаками Израиля.

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