Блинкен пожаловался на «шантаж» со стороны России

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия якобы препятствует поставкам продовольствия, хотя Москва уже неоднократно указывала на несоответствие подобных заявлений действительности.

Блинкен заявил, что глава российского государства Владимир Путин «не допускает поставок продовольствия». По версии США, Путин хочет, «чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции». Как утверждает Блинкен, «если выражаться попросту, это шантаж», передает ТАСС.

Он заявил, что якобы «из-за российской военно-морской блокады Украина не может перевезти урожай в обычные пункты назначения». Блинкен сказал, что «в хранилищах возле Одессы и на судах, застрявших в порту Одессы из-за этой российской блокады, заперто порядка 20 млн тонн пшеницы».

В пятницу Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также заявил, что вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска.

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