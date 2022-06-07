Le Parisien – по всей Франции во вторник пройдут протесты врачей

Как минимум в 50 французских городах во вторник пройдут протесты работников сферы здравоохранения, которые требуют от властей повышения зарплат и увеличения числа персонала в учреждениях. Как пишет Le Parisien, правительство в курсе их проблем, но оттягивает их решение до периода после выборов.



AP

На вторник как минимум в 50 городах Франции запланированы демонстрации врачей. В Париже они пройдут перед Министерством здравоохранения. Цель этих шествий — потребовать от властей повышения зарплат и увеличения числа персонала в учреждениях, пишет Le Parisien, напоминая, что во Франции скоро парламентские выборы.

Представители 9 профсоюзов собирают работников этой сферы, которых и без того подкосила пандемия. Они предупреждают, что у них нет возможностей лечить людей и властям скоро придётся считать смерти, если не предпринять нужных действий. Собрания пройдут и в крупных городах, таких как Марсель, Гренобль, Нант и Тулуза, но также и в мелких.

Хуже всего приходится сотрудникам скорой помощи. Им не хватает врачей, поэтому как минимум 120 подразделениям пришлось сократить свою деятельность или же вот-вот придётся это сделать. Власти хотят оттянуть решение их проблем до периода после выборов, которые назначены на 12 и 19 июня. Но французская система здравоохранения уже находится в катастрофической ситуации, предупреждают её сотрудники.

Эммануэль Макрон в интервью в пятницу обещал до июля принять срочные меры, обосновывая такое оттягивание тем, что они хотят принимать точечные меры, изучить ситуацию в каждом регионе и в каждом подразделении, пишет Le Parisien.