 

Иванов день: что нельзя делать в православный праздник 7 июня

07.06.2022, 0:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Православный праздник 7 июня

В нынешний церковный праздник верующие вспоминают, как примерно в 850 году голова Иоанна Крестителя была найдена и обретена в третий раз. В сложный период волнений эта христианская святыня была скрыта от верующих, но патриарху Игнатию во время молитвы было указано место, в котором хранится голова. Святыню отыскали, и она была перенесена в надежное место.

В честь Иоанна Крестителя в народе этот церковный праздник называют Ивановым днем, а также Иваном-Медвяные Росы. Этот день на Руси всегда был связан с рядом обычаев и запретов.

Что нельзя делать 7 июня

Издавна считалось, что в Иванов день выпадают медвяные (ржавые) росы, ходить по которым нельзя, иначе можно сильно заболеть. По этой причине 7 июня все матери особенно зорко смотрели, что их неразумные дети не ходили и не бегали по утренней траве. Медвяные росы считались вредными как для человека, так и для скота. Помощи в борьбе с такими ядовитыми росами просили в молитве Иоанну Крестителю.

В честь праздника обретения головы Предтечи верующие в этот день всегда старались не употреблять в пищу любые продукты круглой формы и красного цвета – всего того, что могло хоть отдаленно напоминать святыню. Также веряне старались не ругаться, не пить спиртное и не брать в руки острых предметов.

Зная о том, какой сегодня православный праздник, верующие воздерживались и от уборки в доме. Считалось, что в Иванов день нельзя мести пол – в противном случае можно было вымести из дома достаток и счастье. Также в этот день запрещалось плевать на землю.

Приметы и традиции

По традиции на Иванов день полагалось надевать белые одежды – такой наряд в этот церковный праздник приносил удачу буквально во все жизненные сферы, а вот темных цветов лучше было избегать. Больных обязательно облачали в этот день в белые рубахи, после чего ожидали их скорого выздоровления.

Что касается погодных примет, то люди верили:

  • Если на кустах и деревьях потускнели листья, выпали те самые ржавые росы;
  • Если влаги много, урожай будет богатым;
  • Если пышным цветом цветет рябина, будет много хлеба;
  • Если рябина только зацвела, осень будет затяжной.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12.20 / В Испании из-за ошибки с лекарствами дети обросли волосами как оборотни

19.01.22 / Магазинам разрешили не публиковать ценники

30.09.20 / Алеся Кафельникова приняла участие в показе нижнего белья в Париже

03.06.21 / Диана Шурыгина в рамках ПМЭФ рассказала школьникам об эффективных моделях ведения бизнеса

29.06.20 / Скандалы: Как «Норникель» обогащается за счет экономии на очистке отходов

18.12.20 / В ответ на европейские санкции Белоруссия будет экспортировать в ЕС гнилой картофель

23.11.21 / Внучка Светланы Светличной: «Бабушка находится в реанимации, связь есть лишь с лечащим врачом»

10.04.22 / Мнение: Попытка “отменить” русскую культуру

13.04.22 / Король Иордании Абдалла II улетел во Франкфурт-на-Майне для срочной операции

23.05.21 / Напряженная жизнь в городе влияет на гены птиц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика