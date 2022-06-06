Киев опроверг получение украинского гражданства Невзоровым
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Российский журналист Александр Невзоров (признан иноагентом в России) пока не получил украинское гражданство, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Данилов пояснил, что Невзорову (признан иноагентом в России) требуется пройти определенную процедуру, а также отказаться от российского паспорта, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, СМИ сообщали, что журналист уже получил гражданство Украины. Сам он также заявлял о получении украинского гражданства. В начале июня МИД Украины «слил» в интернет его личные документы, согласно которым журналист и его супруга Лидия подали заявление на получение украинского гражданства.
В начале мая Невзоров (признан иноагентом в России) был заочно арестован по решению Басманного суда Москвы. СК возбудил уголовное дело против него за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами РФ роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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