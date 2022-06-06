 

Вучич предложил Европе попробовать сорвать визит Лаврова в Турцию

06.06.2022, 23:46, Новости дня
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Над Белградом издеваются те, кто «ничего не может сделать России», пусть попробуют помешать главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Турцию, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич «не удивлен тем, что визит» Лаврова в Сербию «отложен». «Были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД России. Конечно, вы выразите неудовольствие и несогласие с попытками запретить разговор, а прежде всего – в связи с атмосферой в связи с визитом Сергея Лаврова в Белград», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидения Сербии.

Глава государства заявил, что «такой истерики и организованной кампании нападок на одну малую страну давно не видел». По его словам, накануне визита в Белград съехалась масса западных СМИ, чтобы представить визит Лаврова в невыгодном для Сербии свете. При этом Вучич собирался «спросить Лаврова» о поставках противопожарного вертолета Ка-32, так как «будет горячее лето».

«И в чем проблема – теперь не могу спросить? Не смею спросить? Как это Вучич – злодей, которому нужно оторвать голову, о чем читаю во всех в соцсетях, а хотите ли это сказать завтра члену НАТО Турции, ведь Лавров летит в Анкару?» – сообщил он, добавив, что «некоторым европейским лидерам разрешено ездить с визитом к Путину, а Сербия не может разговаривать».

Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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