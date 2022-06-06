Скандалы: Смольный может использовать развитие парусного спорта в Петербурге в качестве «прикрытия» для элитной застройки

Это станет первым шагом для создания «Клуба 19» под лозунгом «равные среди первых»

Перенос яхт-клуба и спортивной академии в промзону «Горская» может стать прикрытием якобы «развития» парусного спорта в Петербурге для того, чтобы получить необходимую территорию для строительства элитного жилья. Несомненно, любая территория рядом с водой считается привлекательнее других. Возведение жилых домов с видовыми квартирами принесет хороший доход, так как пользуется большим спросом, особенно в Северной столице.

Аналогичные проекты горадминистрация совместно с бизнесом продвигает под предлогом развития спорта. В этот список входят и яхт-клубы. Так, «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» и Академию парусного спорта, которые располагаются в «Геркулесе», планируют перенести на территорию промзоны «Горской» возле поселка Лисий Нос. Любопытен тот факт, что в совете директоров дочерней компании «Газпрома» заседает зять действующего губернатора Петербурга Александра Беглова Павел Белов. Именно ему СМИ приписывают авторство проекта «Клуб 19»

Как предположили журналисты «Блокнота», бизнесмены через Смольный пытаются таким образом «застолбить» себе часть территории. Так, например, уже много лет не утихают страсти вокруг территории Речного яхт-клуба на Петровской косе – почти каждый год власти и бизнес предлагают все более и более амбициозные проекты в составе которых обязательно есть апарт-отели, спа-центры и гостиницы и рано или поздно эта территория все-таки перейдет из строки бюджета «развитие спорта» в «инвестиционные проекты».

Петр Кузнецов