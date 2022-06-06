 

Названы преимущества объединения ПФР и Фонда соцстрахования

06.06.2022, 22:52, Новости дня
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В среду Госдума рассмотрит в первом чтении законопроекты по объединению Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщают СМИ. Объединение приведет к повышению максимальных размеров социальных выплат, а также упростит их получение, отмечают СМИ.

Необходимость объединения связывают с тем, что сейчас гражданам часто для решения проблем практически по одному и тому же поводу нужно обращаться и в ПФР, и в ФСС, которые хотят объединить в Социальный фонд. Так, материнский капитал получают в ПФР, а родовой сертификат и пособие по уходу за детьми до 1,5 лет – в ФСС, пишет «Комсомольская правда».

Объединение создаст базу для введения единого тарифа. На данный момент у работающих по разным типам договоров неравный объем социальных гарантий. Объединение поможет решить проблемы с выплатами больничных, предоставлением отпуска по беременности и родам. При этом единый тариф повысит максимальные размеры выплат по больничному, по отпуску по беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в 1,5 раза. Пакет законопроектов, предусматривающих введение единого тарифа, вступает в силу с 1 января 2023 года.

В частности, размер максимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком вырастет с 37,9 тыс. рублей до 57,4 тыс. рублей, по беременности и родам – с 435,9 до 660,9 тыс. рублей.

Кроме того, объединение должно привести к тому, что высвободившиеся административные здания в регионах («дворцы» Пенсионного фонда) передадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В мае кабмин внес в Госдуму пакет законопроектов, касающихся объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Фонд пенсионного и социального страхования и регулирования законодательных норм для исчисления взносов в социальные фонды. Правительство РФ поддержало законопроекты о едином тарифе на все виды социального страхования и объединении ПФР и ФСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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