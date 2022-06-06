 

Джонсон сохранил пост премьера Британии

06.06.2022, 22:52, Новости дня
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Глава правительства Великобритании Борис Джонсон получил поддержку Консервативной партии в ходе тайного голосования по теме доверия премьеру, свидетельствуют итоги голосования.

Джонсон заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов, сохранив посты лидера партии и премьера. Перевес при вынесении вотума доверия Джонсону составил 63 голоса, передает ТАСС.

Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против, передает РИА «Новости».

Напомним, председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый «Комитет 1922») Грэм Брейди сообщил в понедельник, что назначено голосование по вотуму недоверия премьеру Джонсону. Политолог Елена Ананьева пояснила, что «если же фракция выразит Джонсону недоверие, то тогда в Консервативной партии будут избирать нового лидера и, соответственно, премьер-министра». При этом «вынесение вотума недоверия Джонсону не повлечет досрочные всеобщие парламентские выборы». Также она заявила: «Даже если Борис Джонсон выиграет голосование о доверии, это не означает, что он заручится поддержкой большинства депутатов и укрепит свои позиции».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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